В смертях Кобзона, Карцева и Караченцова обнаружились мистические совпадения

Иосифа Кобзона не стало 30 августа. Роман Карцев умер 2 октября. А уже 27 октября отдал богу душу Николай Караченцов. Если внимательно присмотреться, то можно найти в их смертях много общего.

Первое, что наиболее явно бросается в глаза, – фамилии (или псевдонимы) всех трех народных артистов начинаются на букву "к". Как говорят специалисты по ономастике, эта буква указывает на большую твердость в характере человека. Люди с именами на "к" приспособлены к жизни, да и вообще эта буква связана с четкостью.

Про каждого из почивших в бозе артистов них писали, что-де умерли от онкологического заболевания – рак предстательной железы был у Кобзона, рак легкого нашли у Караченцова,

Наконец, третье совпадение – с каждым из них дружила Алла Пугачева и не пропустила прощания. На всех трех панихидах она была в широкополой шляпе. Мистика?

Это слово, кстати, очень точно всегда характеризовало все, что происходит в жизни Примадонны. Как говорят, она однажды поделилась со своими друзьями рассказом о том, что у нее была бабушка, которая занималась колдовством и магией. Как вспоминает Владимир Пресняков, он был ошеломлен способностями и самой Пугачевой. Однажды, когда он играл в бильярд, к нему подошла певица и предложила, не прикасаясь к шарам, передвинуть их. "Певица обладает мощнейшим магнетизмом, – говорит Пресняков, – а также невероятной силой мысли и гипнозом. Недаром, она так любима и востребована по сей день".

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Его похоронили рядом с матерью в иудейской части Востряковского кладбища на юго-западе Москвы. Роман Карцев умер в 79 лет от остановки сердца после инфаркта и пневмонии. Его могила находится на Троекуровском погосте. Там же успокоился и Николай Караченцов, которому было 73 года.