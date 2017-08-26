Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой

Актриса Вера Глаголева скончалась 16 августа. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. Друзья Глаголевой все еще не могут прийти в себя после страшной новости и гадают, почему семья актрисы скрывала смертельный диагноз.

Во время прощания с Глаголевой, которое прошло 19 августа в Москве, народная артистка СССР Инна Чурикова предположила, что Веру сгубили внутренние переживания. "Ее волновало и интересовало абсолютно все! И более того, мне кажется, что все переживания, огорчения и даже беды переживала внутри себя. Возможно, поэтому она и ушла так рано", – сказала Чурикова.

По словам актрисы, Кирилл Шубский очень любил Глаголеву, знал о ее состоянии и вместе с ней пытался бороться с болезнью. "А мы ничего и не подозревали! Ее смерть – это как взрыв! Абсолютный шок", – заявила Чурикова.

Актриса Марина Яковлева, которая снималась с Верой Глаголевой в фильме "Снайперы", тоже шокирована тем, что семья артистки скрывала смертельный диагноз. "Я еще лет 10 назад слышала, что у нее рак груди. Мне было неудобно спрашивать, а сама она никогда об этом не говорила", – вспомнила Яковлева.

После первых слухов о страшной болезни Глаголева продолжила сниматься потом в кино, и ее знакомые посчитали, что болезнь отступила. "21 мая, мне написала актриса Айтурган Темирова, с которой мы тоже вместе снимались в "Снайперах". Она сообщила мне, что Вера очень-очень больна. Я сразу полезла в интернет, там никакой информации об этом не было", – продолжила Яковлева.

Пытаясь выяснить правду, актриса позвонила дочери Веры. "Та сказала, что у них все прекрасно. И вдруг свадьба Настеньки. Мы как раз со Славой Манучаровым снимались, он мне рассказал, что был на свадьбе ведущим и Вера там прекрасно танцевала. Ну все, я окончательно успокоилась, порадовалась за ее семью! И тут такой шок", – цитирует "Собеседник" Марину Яковлеву.

Прояснил ситуацию певец Александр Буйнов. По его словам, Вера Глаголева просто не хотела, чтобы за нее переживали. Видимо, актриса сама запретила родственникам рассказывать кому-либо о страшной болезни.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 18 2017 в 12:09 PDT

Напомним, Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. По предварительным данным, актрису убил рак желудка. 19 августа Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.