Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба

В Москве простились с Верой Глаголевой. К гробу артистки пришли тысячи людей. Известные актеры и актрисы рыдали, прощаясь со своей коллегой. Всю траурную церемонию оба мужа Веры Глаголевой Родион Нахапетов и Кирилл Шубский едва сдерживали слезы.

"Давно я не видела такого прощания (а за последний год их было не мало), чтобы люди плакали, не скрывая слез. Женщины, мужчины, крепкие, с имиджем мачо, что ни за что и никогда слезы не проронят. Плачут и они", - так описала происходящее у Дома кино корреспондент "МК", побывавшая на траурной церемонии.

Проводить актрису в последний путь пришли тысячи людей, среди них известные актеры Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман, Иосиф Кобзон и другие.

Гроб установили на сцене, рядом расположились самые близкие – дочери, внуки, зятья и оба мужа. В первом ряду – Кирилл Шубский, чуть дальше Родион Нахапетов, он еле успел на прощание с бывшей женой, прилетел из Лос-Анджелеса. Всю панихиду актер просидел не шелохнувшись, с прямой спиной. Но даже из далека было видно, что и он, и Шубский сдерживают себя из последних сил.

Те, кто не смог лично попрощаться с Верой, направили телеграммы. Их зачитывали прямо в зале. Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент Владимир Путин.

Похоронят Глаголеву на Троекуровском кладбище. После церемонии именно туда под аплодисменты толпы отправили гроб с телом актрисы.