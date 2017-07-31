Зачем Малахову скандал с увольнением

Новость о возможном уходе Андрея Малахова с Первого канала всколыхнула Сеть. Появились предположения о причинах увольнения Малахова, а также многочисленные шутки по этому поводу.

Новость о возможном увольнении Андрея Малахова с Первого канала взбудоражила Сеть. Многие считают, что увольнение Малахова оставит Первый без узнаваемого лица, кроме того, канал лишится самой рейтинговой программы.

Официальных подтверждений или опровержений этой новости как не было, так и нет. Заявление пресс-службы ВГТРК – конкурента Первого, который, как говорят, перекупил Малахова – ясности тоже не прибавило. Как писали Dni.Ru, известие о трансфере Андрея Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним ведущего не подтвердили, но и не опровергли. "У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", – открестились от вопроса в пресс-службе компании.



Есть еще одно предположение по поводу возможного прекращения сотрудничества Малахова с Первым. Причину видят в бывшем муже Жанны Фриске Дмитрие Шепелеве, который уже даже якобы занял студию Малахова.

"Предположение о том, что Малахова "выдавил" Шепелев не выдерживает никакой критики, это просто смешно. Эти фигуры совершенно разного масштаба – ну как Моська может выжить откуда-то слона? То, что у него не сложились отношения с кем бы то ни было на Первом, мне тоже кажется маловероятном – слишком важен этот телеведущий для канала, слишком высоко ценится руководством, и ради него, думаю, оно бы выполнило любые его пожелания", – прокомментировали это предположение в одном из близких к Малахову продюсерских центров, пишет МК.

Скорее всего – считают наиболее беспристрастные комментаторы – новость связана с желанием Малахова надавить на руководство Первого. Возможно, таким образом Андрей пытается добиться своих целей: например, выпускать программы самостоятельно, а не под руководством Эрнста.

Пока суть да дело – в Сети уже шутят по поводу возможной потери Первым своего самого узнаваемого ведущего. Сравнивают это событие даже с тем, как если бы рис ушел из плова, или мясо из шашлыка.

Беспокоятся пользователи и о судьбе зрителей старшего поколения. По мнению острословов, пенсионеры не переживут ухода Малахова.