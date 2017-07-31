Конкуренты открестились от Малахова
Сообщение о трансфере Андрея Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним известного ведущего не подтвердили. Впрочем, и не опровергли.
"У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", – открестились от вопроса в пресс-службе компании. Официальный представитель Малахова не комментирует сенсационное известие, сообщает RT.
Как писали Dni.Ru, Малахова переманила ВГТРК, главный конкурент Первого канала. Студию звездного шоумена в "Останкино", где он работал много лет, еще со времен "Большой стирки", занял Дмитрий Шепелев с новой передачей "На самом деле".
ого, говорят ВГТРК перекупил Малахова. во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт).— Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.
О трансфере Андрея Малахова сообщил в Twitter журналист Егор Максимов. Информацию об уходе знаменитого телеведущего с Первого канала подтвердил главный редактор агентства "Р-Спорт" Василий Конов.
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