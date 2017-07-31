Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала

Открываются все новые детали возможного ухода Андрея Малахова с Первого в ВГТРК. Коллеги телеведущего говорят, что давно ждали такого развития событий.

"Андрей Малахов – наиважнейший кирпич в фундаменте Первого канала: его ток-шоу под разными названиями десятилетиями занимает первые строчки в рейтингах самых популярных программ страны. Ведущий вырос на Первом: сюда, когда канал еще назывался ОРТ, он пришел безусым студентом-практикантом с журфака МГУ", – написали коллеги ведущего из "Комсомольской правды".

Другие сослуживцы Малахова посчитали возможным комментировать (хоть и на условиях анонимности) его уход к конкурентам. "В нашей тусовке заговорили еще в конце прошлой недели. Якобы Малахов не сработался с новым продюсером Натальей Никоновой, которая активно продвигает Дмитрия Шепелева и его новое шоу "На самом деле", – рассказал бывший редактор "Пусть говорят".

"Да никуда Андрей не уйдет. Не исключено, что он сам и пустил слух о своем уходе, чтобы надавить на Эрнста: торгуется", – уверен другой собеседник.



"Реальная причина ухода Малахова в ВГТРК в том, что он несколько лет просил Эрнста разрешить ему самому производить свои программы. Но Константин Львович слал его..." – поделился информацией третий источник.

Как писали Dni.Ru, известие о трансфере Андрея Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним ведущего не подтвердили, но и не опровергли. "У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", – открестились от вопроса в пресс-службе компании.