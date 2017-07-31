Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова

Красноярский футбольный клуб "Енисей" в своем официальном Twitter объявил о подписании контракта с Андреем Малаховым. Телеведущему сделали предложение, от которого тот не смог отказаться.

В красноярском футбольном клубе "Енисей" сообщили о подписании контракта с телеведущим Андреем Малаховым. Фото с шоуменом среди красноярцев опубликовано в официальном Twitter команды.

"Мы просто сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться", – прокомментировали в пресс-службе "Енисея" новость. Цитата из "Крестного отца", использованная в комментарии, заставляет задуматься.

Впрочем, как оказалось позже, красноярцы таким образом пытаются использовать скандал с переходом Малахова с Первого канала на ВГТРК. Фотография – явный коллаж. Да и Малахов – не футболист.

Мы просто сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. pic.twitter.com/Vlj6d5TNnQ — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 июля 2017 г.

"Андрей Малахов – наиважнейший кирпич в фундаменте Первого канала: его ток-шоу под разными названиями десятилетиями занимает первые строчки в рейтингах самых популярных программ страны. Ведущий вырос на Первом: сюда, когда канал еще назывался ОРТ, он пришел безусым студентом-практикантом с журфака МГУ", – написали коллеги ведущего из "Комсомольской правды". По мнению сослуживцев телеведущего, скандальная новость о возможном уходе Андрея с Первого – это не более чем слухи.

Алексей Миндель, директор Андрея Малахова, в телефонном интервью заявил, что новость комментировать не будет. По словам Минделя, с Андреем он по этому поводу не связывался, сообщает Пятый канал.