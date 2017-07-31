Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова

Соловьев прокомментировал возможный переход Малахова с Первого на ВГТРК. По его мнению, слухам верить не стоит.

Владимир Соловьев прокомментировал вероятный переход Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК. По мнению Соловьева. пока что эта новость – не более чем слухи, а слухам доверять не следует.

"Мы давно знакомы и очень тепло общаемся. Я считаю, что он выдающийся журналист", – подчеркнул Владимир Соловьев. "Это все слухи, а они имеют обыкновение не сбываться", – прокомментировал Соловьев вероятный трансфер Андрея Малахова, сообщает Лента.Ру.

Как ранее сообщали Dni.Ru, сослуживцы Малахова посчитали возможным на условиях анонимности также прокомментировать его уход к конкурентам. "В нашей тусовке заговорили еще в конце прошлой недели. Якобы Малахов не сработался с новым продюсером Натальей Никоновой, которая активно продвигает Дмитрия Шепелева и его новое шоу "На самом деле", – рассказал бывший редактор "Пусть говорят". "Да никуда Андрей не уйдет. Не исключено, что он сам и пустил слух о своем уходе, чтобы надавить на Эрнста: торгуется", – уверен другой собеседник.

Известие о трансфере Андрея Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним ведущего пока не подтвердили, но и не опровергли.

