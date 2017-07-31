Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой

Накануне Примадонна отменила выступление в Баку, где вместе с супругом и звездами отечественного шоу-бизнеса находится на фестивале "Жара". Знакомые Аллы Борисовны рассказали о ее самочувствии.

Информация об ухудшении состояния Пугачевой вызвала беспокойство, как у коллег Примадонны, так и у поклонников. Спустя сутки журналисты связались с представителями знаменитой певицы с просьбой прокомментировать новость. Ответ обнадежил всех неравнодушных. По словам источников, близких к звезде, ее состояние улучшается.

"Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления Алла Борисовна возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева", – цитирует инсайдеров StarHit.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что королеве российской эстрады потребовалась помощь медиков сразу же после творческого вечера, который состоялся в минувшую субботу в Баку. Певица пожаловалась на скачки артериального давления, возникшие, по-видимому, из-за погоды – в период проведения фестиваля "Жара" воздух в Баку прогревался вплоть до 32 градусов.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 19 2017 в 9:53 PDT

Накануне вечером в столице Азербайджана состоялся масштабный творческий вечер Григория Лепса, которым закончился фестиваль "Жара". Многие зрители с нетерпением ожидали выхода на сцену Аллы Пугачевой, но звезда отменила свой номер из-за плохого самочувствия. Примадонна должна была исполнить песню "Мне нравится, что вы больны не мной".

Напомним, что Алла Борисовна прилетела в Азербайджан на частном самолете. Певица страдает аэрофобией, но смогла преодолеть себя ради поездки на масштабный фестиваль. За сутки до полета в Баку семья отпраздновала нашумевшую свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой. На ней присутствовали родные и близкие молодоженов, всего около 200 человек. Гости были восхищены размахом торжества и изысканным оформлением пространства, за которое отвечала известный дизайнер Лидия Симонова.