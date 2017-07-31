Лолита пошутила над худобой Пугачевой

Милявская хочет остаться "последней толстой певицей на эстраде". Она совсем не комплексует по этому поводу.

На заключительном концерте международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку было жарко во всех смыслах. Огоньку поддала и Лолита, которая исполнила два хита – "Ты мое море" и "На "Титанике". А на последних аккордах взяла да скинула легкую шелковую тунику, оставшись на сцене в облегающем боди. Зал ахнул.

Ахнул и ведущий вечера Максим Галкин: "Лола, что это сейчас было? Это ты во время выступления успела раздеться, или уже сейчас?"

Какой вопрос – такой и ответ. "Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне, – остроумно заметила певица. – А вообще я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде".

Милявскую народ любит за эту непосредственность, умение посмеяться над собой и сделать недостатки плюсами. "Следите за моими толстыми руками", – дирижировала она публикой в Баку, когда просила петь вместе с ней.

Как писали Dni.Ru, в Юрмале Лолита была замечена за поглощением пончиков. "Большую часть жизни у меня был модельный вес, – пояснила она. – Но в 53 года добиваться его снова, на мой взгляд, не имеет смысла. В зрелом возрасте кожа у людей, изматывающих себя диетами, обвисает, сохнет. А если ты находишься хоть чуть-чуть в теле – выглядишь моложе. Потому изображать из себя вешалку я не буду никогда. Это неудобно, да и просто неприлично в моем возрасте. Мой вес устраивает меня, а главное – моего мужа".

