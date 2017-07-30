Алле Пугачевой стало плохо из-за жары в Баку

Певица отменила выступление, как говорят, из-за скачка давления. Еще накануне она жаловалась на проблемы со здоровьем.

Алла Пугачева должна 30 июля была выступить на творческом вечере Григория Лепса на музыкальном фестивале "Жара" в Баку. До последнего момент в верстке концерта напротив ее имени значились вопросы. Потом появилось название песни "Мне нравится, что вы больны не мной". А непосредственно перед началом концерта Примадонна и вовсе пропала из списка выходящих на сцену.

Как cообщает портал life, Пугачева отменила выступление из-за плохого самочувствия. Просто накануне артистке потребовалась помощь медиков из-за скачка давления. Дело в том, что в азербайджанской столице все дни музыкального фестиваля стояла невыносимая жара. Столбики термометров не опускались ниже 32 градусов и порой достигали рекордных 40.

Днем ранее певица приезжала на саундчек (настройка звука) своего творческого вечера. Правда, была на сцене недолго. После этого быстро села в автомобиль представительского класса и отказалась общаться с репортерами. Артистка объяснила это тем, что не очень хорошо себя чувствует. "Болею сильно, извините", – заявила она.

Проблемы со здоровьем можно объяснить и возраст артистки, и долгим перелетом в Баку, и диабетом помноженном на проблемы с сердцем, которые уже давно преследуют артистку.





