Пугачева разрыдалась из-за Билана
Центральным событием продолжающегося в Баку музыкального фестиваля "Жара" стал творческий вечер Аллы Пугачевой. Александр Панайотов, Светлана Лобода, Григорий Лепс, Жасмин, Владимир Винокур, Диана Арбенина и другие звезды на протяжении трех часов перепевали главные хиты Примадонны.
Ну а сама она появилась под занавес вечера с шестью песнями – премьерными и уже известными, но в новых актуальных аранжировках. Появилась, по меткому определению журналистов, в образе генеральши Поповой. Ну или царицы – в розово-зефирном платье, с лентой через плечо cо сделанными из самоцветов орденами.
"Выдержали. Спасибо, что живая, – поделилась с Dni.Ru впечатлениями от шоу сама Примадонна. – Каждый артист спел мои песни по-своему, а значит, они живут и будут жить дальше, их будут петь внуки. Но больше всего меня порадовало, как Дима Билан перепел "Не отрекаются любя". Я рыдаю каждый раз, когда слышу эту песню в его исполнении".
В завершающий день фестиваля, как ожидается, Пугачева выступит в качестве специального гостя на творческом вечере Григория Лепса. А после этого вернется к детям в Юрмалу.
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