Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы

В присутствии звезд отечественного шоу-бизнеса 27 июля Никита Пресняков и Алена Краснова соединили себя узами брака. Молодые люди вспомнили, как познакомились и как завязались их отношения.

По словам Никиты, судьбоносная встреча произошла три года назад у магазина. В тот период Пресняков любил собираться большой компанией и играть на гитаре на даче. Однажды утром он с другом покупал продукты для ночных посиделок, и вдруг на квадроцикле подъехала Алена с подругой. Никита пригласил девушек на костер.

"Я, помню, очень стеснялась тогда – новые ребята. Но так как моя старшая сестра была раньше в этой компании, то меня все знали – но не как Алену, а как родственницу Яны Красновой. Спустя несколько минут уже приняли, обрадовались", – вспоминает супруга певца.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 20 2017 в 9:19 PDT

Во время игры "Правда или действие" ребята сидели в кругу, и Никите выпал ход поцеловать Алену. Именно тогда, по словам внука Примадонны, между ними что-то проскочило. Позже девушка поранила палец, и Никита отправился вместе с ней на поиски пластыря. В тот момент молодые люди сблизились. А через три недели после первой встречи Пресняков познакомился с родителями избранницы.

Алена отметила, что в их семье в большей степени романтик Никита: "Он любит придумывать всякие мимимишности. Мы, правда, всегда забываем о годовщине встречи – 5 мая, отмечаем уже постфактум. 27 июля, дата свадьбы, конечно, станет памятной. Каждый год будем праздновать. Это брак, серьезно".

В отношениях молодоженов царит гармония. Они всегда на связи и скучают друг по другу, словно расстаются в первый раз. "Никита улетает на гастроли, мы постоянно на связи – по Skype, WhatsApp. Поводов для ревности никаких нет", – рассказала Краснова. "Через 25 лет вижу нас состоявшимися людьми, с детьми, наверное, даже с внуками. Возможно, это будет жизнь не в России – мы думаем о том, чтобы уехать. Но... не люблю загадывать", – добавила она.

"Я готов прожить с Аленой всю жизнь! У меня никогда не было цели как можно больше девушек соблазнить. У многих знакомых, друзей – как женщин, так и мужчин – было по 40–50 партнеров. Моих же за всю жизнь можно пересчитать по пальцам одной руки. Я никогда не стал бы просто гулять с девочкой, без отсутствия сильных чувств к ней, эмоций. Не вижу никаких причин не быть с Аленой до самой победной старости! Над разногласиями, проблемами нужно работать. И жить от этого даже интерес­нее", – цитирует Преснякова StarHit.