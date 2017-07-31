Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода

В прессе появилась информация о том, что Андрей Малахов уходит с Первого канала. Студию телеведущего в "Останкино", где он работал еще со времен "Большой стирки", якобы занял Дмитрий Шепелев с новой передачей "На самом деле".

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