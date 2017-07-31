Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
Эту новость сообщил журналист Егор Максимов, отметив, что Константину Эрнсту придется нелегко. Информацию об уходе знаменитого телеведущего с Первого канала подтвердил главный редактор агентства "Р-Спорт" Василий Конов. "Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья. В телекругах об этом вовсю говорят", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
Dni.Ru попросили представителей Первого канала прояснить ситуацию, однако те отказались от комментариев. Да и Малахов предавать огласке свое решение не спешит. Он наслаждается морем и солнцем, попутно делясь с подписчиками фотографиями.
И все же Dni.Ru смогли приблизиться к разгадке. Одна из скандальных героинь ток-шоу "Пусть говорят" сообщила, что ведущий действительно вскоре покинет Первый и отправится покорять новые горизонты. Имени своего она просила не называть.
Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу "На самом деле". Его суть заключается в том, что близкие люди на очной ставке с помощью ведущего пытаются преодолеть разногласия и разобраться в причинах конфликтов.
Героями первых программ стали актер Алексей Панин и его бывшая возлюбленная Юлия Юдинцева, а также певец Данко, чья младшая дочь Агата страдает от ДЦП. По скандальности оба выпуска не уступили шоу Андрея Малахова "Пусть говорят".
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