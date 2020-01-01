Малахов уходит с Первого канала
Ведущий раскрыл подробности жуткой истории
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Новость об уходе ведущего с Первого канала застала комментатора врасплох
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