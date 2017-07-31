Андрей Малахов уходит с Первого канала

Знаменитый ведущий Андрей Малахов расстается с Первым каналом. В новом телесезоне он будет работать у конкурентов Константина Эрнста.

Андрея Малахова переманила ВГТРК, главный конкурент "Первого канала". Теперь студию звездного шоумена в "Останкино", где он работал много лет, еще со времен "Большой стирки", занял Дмитрий Шепелев с новой передачей "На самом деле".

Сообщил сенсационную новость в Twitter журналист Егор Максимов. При этом он отметил, что теперь Константину Львовичу Эрнсту будет нелегко, "учитывая, что Первый постоянно проигрывает России-1 по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и Главкино". Интернет-пользователи уже иронизируют, что пример Максима Галкина, который таким же образом десять лет назад покинул Первый канал, променяв его на "Россию-1", Малахова ничему не научил.

учитывая, что Первый постоянно проигрывает России-1 по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и Главкино — тяжело Константину Львовичу наверное — Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.

Информацию об уходе знаменитого телеведущего с Первого канала подтвердил и главный редактор агентства "Р-Спорт" Василий Конов. "Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья. В телекругах об этом вовсю говорят", - написал журналист в своем Twitter-аккаунте. Отметим, пока что ни представители "Первого канала", ни сам Андрей Малахов не подтвердили и не опровергли обсуждающиеся в сети слухи.

Публикация от @malakhov007 Июл 28 2017 в 8:46 PDT

Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу "На самом деле", суть которого заключается в том, что на очной ставке встретятся близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии постараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.

Героями первых выпусков стали скандально известный актер Алексей Панин и его бывшая возлюбленная Юлия Юдинцева, схлестнувшиеся за общую дочь Нюсю, и певец Данко, чья младшая дочь Агата страдает ДЦП. Отметим, что оба выпуска не уступают в скандальности шоу Андрея Малахова "Пусть говорят".