Ведущая "Дома-2" Орлова решилась на серьезную операцию

Популярная певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова рассказала о серьезной операции, которая предстоит ее горячо любимой собаке Дине. Питомица артистки сломала лапку.

Телезвезда поделилась своей бедой с поклонниками в Instagram. Орлова опубликовала несколько фото, на которых она прижимает к себе собаку. По словам Ольги, ее питомица Дина, которую она взяла из приюта два месяца назад, нуждается в хирургическом вмешательстве.

Ведущая "Дома-2" не стала уточнять, как именно ее собака получила травму. "У малышки Дины сегодня операция (((( Сломала лапку((( Пожелайте нам, пожалуйста, удачи", – попросила своих подписчиков переживающая Орлова.

Комментаторы сразу же оказали певице и Дине моральную поддержку. "Оленька, тебе надо не Дом-2 вести, а ветеринарную клинику открывать с таким добрым сердцем", "Такие грустные глаза у Дины, скорейшего выздоровления вам", – написали неравнодушные сочувствующие.

Однако без ложки дегтя не обошлось. "Мне бы и в голову не пришло фоткаться с мучающейся от боли собакой, перед операцией. Псевдозабота. Собака подыхать будет, а хозяйка пока не сфоткает и в инсту не выложит, помощь не окажет. Жалко животное", – пожурила Орлову поклонница за жизнь напоказ, свойственную всем участникам "Дома-2".

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июл 24 2017 в 6:24 PDT

Отметим, что экс-солистка "Блестящих" имеет двух собак: породистого фотогеничного шарпея по кличке Бруно и захворавшую Дину из приюта. Своих питомцев Ольга называет "таблетками от любого недуга". Вероятно, за их преданность, радость при встрече и безусловную любовь.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июл 7 2017 в 1:56 PDT

Как-то раз Орлова в красках рассказала про своих любимых псов. "Моя пушистая семья))) Так круто возвращаться домой в предвкушении 100%го позитива))) Те , у кого есть домашние животные меня понимают. А те, у кого пока нет – поскорее это исправьте! Тогда ваша человеческая семья сразу станет полной!!! Подарите питомцу возможность безгранично любить вас всю жизнь!" – со знанием дела советует ведущая "Дома-2".

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июл 14 2017 в 6:56 PDT

По словам исполнительницы, Бруно всегда сладко сопит возле ее кровати, а малышка Дина спит исключительно под одеялом, уткнувшись носом хозяйке в пятку. И еще Ольга не может оставаться спокойной, когда питомцы начинают скулить, видя у нее еду.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 2 2017 в 12:25 PDT

"Что делать с попрошайками? Правда, с очень деликатными и трогательными))) и вечно голодными🙈😂 У нас табу на человеческую еду, кроме огурцов (без кожи), яблок (без кожи) и пары видов сезонных ягод. И то, совсем чуть-чуть , т к Бруно ужасный аллергик ((( Но когда эти двое с несчастными глазами устраиваются возле стола во время моего завтрака..., фффсе – разрыв сердца", – призналась добрая, любящая хозяйка.