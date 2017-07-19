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Шоу-бизнес

Страшная жизнь на "Доме-2"

Бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Журналисты выяснили интересные факты о том, как на самом деле несладко жилось и живется звездам "Дома-2" в стенах проекта. Выбывшие участники честно рассказали о вони как в казармах, экстренном ночном побеге, штрафах, нищете и жесткой диктатуре редакторов.
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Зрителям только кажется, что у жителей телестройки все замечательно и не нужно беспокоиться о быте. Как оказалось, участников шоу начинают унижать еще на подступах к периметру, во время кастингов. Репортеры пробрались на отбор новобранцев.

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Потенциальных звезд "Дома-2" отсеивают в здании бывшего боулинг-центра на окраине Москвы. Своеобразную экзаменационную комиссию представляют три девушки. Они, не стесняясь, говорят конкурсантам гадости в лицо и смотрят на реакцию. 

"Ты такой нудный. С тобой скучно… Все очень вяленько", "Зачем ты нам на проекте?", "Что выделяет тебя из толпы и делает непохожим?", "А что, твой член какой-то особенный? Развилкой, в баранку скрученный, трилистник?" – задают вопросы ребром хозяйки кастинга.

Тем немногим, кто пережил эту мясорубку и выдержал прессинг, предлагают записать видеообращение к продюсеру и готовиться к вызову на съемки. Когда одобренные "счастливчики" попадают на проект-ветеран, там их начинают ломать.

Через "Дом-2" за 13 лет существования прошли около двух тысяч участников. Некоторые не продержались и недели, а кто-то умудрился "зависнуть" на телестройке на долгие годы. Например, Ксения Бородина является бессменной ведущей шоу. А рекордсменами-участниками считаются Дарья и Сергей Пынзари, отдавшие проекту около девяти лет своей жизни. Они встретились на "Доме-2", влюбились, поженились, родили двух детей.

У этого амурного реалити-шоу было несколько хозяев. Как сообщает сайт РБК, почти десять лет за работу проекта отвечали структуры Валерия Комиссарова, создателя знаменитой передачи "Моя семья" и экс-депутата Госдумы. А в начале 2014 года в одну ночь шоу переехало на площадку нового генерального подрядчика – фирмы Александра Карманова, известного бизнесмена, бывшего мужа ведущей "Дома-2" Ольги Орловой (это объясняет трудоустройство экс-солистки "Блестящих" на выгодную, завидную должность). 

Во время смены руководителей за кадром телестройки обсуждалась идея закрытия шоу. Возглавивший ТНТ в 2014-м (до 2016 года) Игорь Мишин рассказал журналистам, что в начале его работы проект устаревал и морально, и физически. "Дом-2" производился в тяжелейших условиях, в помещениях стоял казарменный запах, работать приходилось на старом изношенном оборудовании", – не без содрогания вспоминает Мишин.

Нагнал страху и бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. "Там стулья от старости ломались под моей задницей. Мы жили в помойке, место было некомфортным", – пожаловался шоумен.

Бывшая ведущая шоу Ксения Собчак, начинавшая вместе с Ксений Бородиной и покинувшая проект на пике его популярности, заявила, что бывший хозяин телестройки Комиссаров "сильно экономил". Мол, окончание его эпохи было логичным, потому что на ТНТ захотели делать шоу на современном уровне.

Именно тогда – с 22 на 23 апреля 2014 года – случился экстренный ночной побег звезд "Дома-2" со старой (ныне заброшенной) площадки на новую. К телестройке подъехали несколько автобусов. Участники проекта были вынуждены спешно собрать свои вещи и покинуть периметр.

Ребят перевезли на территорию, обнесенную двухметровой металлической оградой. Там они увидели современные коттеджи и новое, стильное "лобное место". "Переезд был спецоперацией, мы удирали со своими баулами втайне от Комиссарова", – поделился воспоминаниями Солнцев. По словам другой звезды шоу Глеба Клубнички Жемчугова, все происходило "резко", так как у создателя "забрали проект".

Новый куратор телестройки Карманов позаботился о том, чтобы стулья больше не ломались. По подсчетам издания РБК, на обустройство "Поляны" и "Городских квартир" ушло около 50 миллионов долларов. Где-то через полгода после смены подрядчика звезда "Дома-2" обрели свой рай на Земле – дополнительную съемочную площадку на Сейшелах под названием "Остров любви".

Сначала участников проекта, отобранных на курорт, поселили в палатки, крытые тростником. Там их затопило в период тропических ливней. Поэтому ребят переселили в нормальные домики на острове.

Теперь о порядках и условиях жизни на "Доме-2". С момента запуска проекта телестройкой руководят генеральный продюсер Алексей Михайловский и шеф-редактор Александр Расторгуев, которых называют "добрым и злым полицейскими".

По словам одного из ветеранов шоу, Михайловский и Расторгуев обсуждают с участниками "Дома-2" их сюжетные линии во время личных бесед, вне телекамер. Они могут ускорить развитие отношений парочек или повлиять на те или иные события.

Хоть у проекта нет четко прописанного сценария с ролями и поступками героев, все же редакторы могут вмешиваться в происходящее на площадке и подсказывать участникам "Дома-2", какое развитие событий больше всего заинтересует зрителей. Однако Глеб Клубничка заверил, что никто его насильно не заставлял драться и строить отношения.

В эфир выпуски отснятого шоу выходят с недельной задержкой. Чтобы в Сеть не попадали спойлеры, звездам проекта поначалу запрещали пользоваться мобильными телефонами. По словам Ольги Солнце, руководители проекта считали, что участники телестройки могли раскрыть интригу в разговоре с родственниками или друзьями.

"Был один стационарный телефон, по нему мог позвонить только один участник в день. До меня очередь дошла только на вторую неделю после запуска проекта", – рассказала Солнце.

По словам Собчак, "жить в тюремном формате" участникам телестройки было невозможно. С тюрьмой сравнил "Дом-2" и Андрей Чуев. Экс-участник проекта заявил, что в какой-то момент звездам шоу запретили выезды в город "по делам своего бизнеса". Выходной у них был раз в неделю. Александра Гозиас посетовала, что использовать телефон можно было только час в день и то после полуночи.

Развеяли ребята и мифы по поводу якобы "космических" заработков. Первые участники "Дома-2" жили в нищете. Им не платили денег в принципе. Выехав на выходные в Москву, они выпрашивали деньги и сигареты на Арбате. "Люди нас узнавали, брали автографы, а мы деньги просим", – вспоминает Степан Меньщиков. Тогда руководству канала пришлось ввести ежемесячные выплаты звездам проекта.

Первые 101 день участник "строит любовь" бесплатно. Это преподносится как испытательный срок. И только потом, если кандидат за это время не вылетел, ТНТ заключает с ним договор и оплачивает предыдущий период по минимальному окладу в размере около 16-17 тысяч рублей в месяц.

По информации журнала РБК, сославшегося сразу на несколько экс-участников проекта, самые успешные звезды "Дома-2" в последние годы зарабатывают до 150 тысяч рублей в месяц. Менее скандальные "тихони" и новички довольствуются 30-40 тысячами рублей. Зарплата напрямую зависит от активности на площадке и популярности у зрителей, пролил свет на этот деликатный вопрос Солнцев. По словам Рустама, на "Доме-2" продумана система штрафов. Действующих участников наказывают за курение на камеру или возвращение на "Поляну" позже оговоренного времени.

Автор: Елена Алешина19 июля 2017, 16:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

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