В семье Ольги Орловой случилось пополнение

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась пополнением в семействе. Звезда взяла из приюта собачку по имени Дина.

Радостным известием Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. "Этот олененок теперь стал полноправным членом нашей семьи", – написала она.

Певица рассказала, почему для питомца назвали Диной. "Это было единственное имя , на которое она откликалась. Добро пожаловать домой, Дина!" – отметила ведущая.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 26 2017 в 12:43 PDT

Подписчики звезды восхитились ее решением забраться животное из приюта. "Молодец! Как приятно, что есть такие люди, как Ольга!" – пишет один из пользователей сети. "С утра прямо такая хорошая новость! Я очень рада за Бемби, в какие добрые руки попала! Гармонии Вам Ольга и счастья!" – добавил другой комментатор.

Судя по публикациям в социальной сети певицы, Дина и ее вторая собака Бруно ладят между собой. "А они быстро сдружились?! Здорово!" – восхищается подписчик Орловой.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 26 2017 в 8:12 PDT

Отметим, у пса Бруно есть собственный аккаунт в социальной сети Instagram. На него подписаны более шести тысяч пользователей.