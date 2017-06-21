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У Ольги Орловой разрыв сердца

Ольга Орлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Бывшая "блестящая" пожаловалась поклонникам, что ее собаки чересчур настойчивы. По словам артистки, четвероногие друзья так жалостно выпрашивают пищу, что у нее разрывается сердце.

Продолжение: Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье
прочитано 2492 раза

На фотографии в Instagram звезды – очаровательные собаки с очень печальными глазами. Можно было бы подумать, что животные глубоко несчастны, если бы хозяйка не пояснила причину тоскливых взглядов. А она оказалась весьма прозаичной – псы учуяли аромат "запретной" еды во время завтрака Орловой и захотели отведать яств вместе с ней.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

"Доброе утро! Что делать с попрошайками? Правда, с очень деликатными, трогательными и вечно голодными. У нас табу на человеческую еду, кроме огурцов (без кожи), яблок (без кожи) и пары видов сезонных ягод. И то, совсем чуть-чуть, т.к. Бруно – ужасный аллергик. Но когда эти двое с такими глазами устраиваются возле стола во время моего завтрака... все – разрыв сердца. Как вы себя ведете в таких случаях? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сделала подпись под фотографией любимцев Орлова.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Вот и поклонники не могут ответить на вопрос, что делать с беднягами – не объяснишь ведь. А не заметить эти взгляды просто невозможно. "Разве таким глазам можно отказать? Это какой-то масштабный мимими!", "Господи, какие они милые!", "Глядя на фото, уже сердце тает", – в унисон с Ольгой высказались интернет-пользователи.

Подписчики певицы поторопились предложить ей несколько вариантов поведения в подобных случаях и дали свои объяснения происходящему. Некоторые полагают, что собаки выпрашивают еду не всегда от голода. Для них совместное с хозяином принятие пищи является своего рода контактом.

"Я делюсь всегда. Ведь, они просят не от голода. Для них это – часть близкого контакта с хозяином. Разделить с ним пищу – наибольшая близость. Когда нахожусь в отъезде, то первое время еда кажется не такой вкусной и прием пищи неоконченным. Настолько привыкла делить ее со своей живностью. Естественно, даю только, что моим будет безопасно для здоровья", – рассказал один из фолловеров.

Автор: Василиса Моргунова21 июня 2017, 14:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грустная собака Ольги Орловой

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