У Ольги Орловой разрыв сердца

Бывшая "блестящая" пожаловалась поклонникам, что ее собаки чересчур настойчивы. По словам артистки, четвероногие друзья так жалостно выпрашивают пищу, что у нее разрывается сердце.

На фотографии в Instagram звезды – очаровательные собаки с очень печальными глазами. Можно было бы подумать, что животные глубоко несчастны, если бы хозяйка не пояснила причину тоскливых взглядов. А она оказалась весьма прозаичной – псы учуяли аромат "запретной" еды во время завтрака Орловой и захотели отведать яств вместе с ней.

"Доброе утро! Что делать с попрошайками? Правда, с очень деликатными, трогательными и вечно голодными. У нас табу на человеческую еду, кроме огурцов (без кожи), яблок (без кожи) и пары видов сезонных ягод. И то, совсем чуть-чуть, т.к. Бруно – ужасный аллергик. Но когда эти двое с такими глазами устраиваются возле стола во время моего завтрака... все – разрыв сердца. Как вы себя ведете в таких случаях? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сделала подпись под фотографией любимцев Орлова.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 21 2017 в 1:19 PDT

Вот и поклонники не могут ответить на вопрос, что делать с беднягами – не объяснишь ведь. А не заметить эти взгляды просто невозможно. "Разве таким глазам можно отказать? Это какой-то масштабный мимими!", "Господи, какие они милые!", "Глядя на фото, уже сердце тает", – в унисон с Ольгой высказались интернет-пользователи.

Подписчики певицы поторопились предложить ей несколько вариантов поведения в подобных случаях и дали свои объяснения происходящему. Некоторые полагают, что собаки выпрашивают еду не всегда от голода. Для них совместное с хозяином принятие пищи является своего рода контактом.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 18 2017 в 11:12 PDT

"Я делюсь всегда. Ведь, они просят не от голода. Для них это – часть близкого контакта с хозяином. Разделить с ним пищу – наибольшая близость. Когда нахожусь в отъезде, то первое время еда кажется не такой вкусной и прием пищи неоконченным. Настолько привыкла делить ее со своей живностью. Естественно, даю только, что моим будет безопасно для здоровья", – рассказал один из фолловеров.