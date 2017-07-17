Бузова ответила на хамство Лободы

Успех Ольги Бузовой не дает спокойно спать артистам. Многие норовят бросить камень в запевшую ведущую "Дома-2". Не удержалась от едких шпилек в адрес звезды телестройки и экс-солистка "ВИА Гры" Светлана Лобода.

Оскорбительные слова бывшей подопечной Меладзе дошли до Бузовой. Ольга на своей официальной странице в Instagram, на которую подписаны десять миллионов человек, постаралась как можно деликатнее ответить на хамство более опытной коллеги (в микроблоге Лободы, к слову, только два миллиона читателей).

"Любой артист, будь он актером, телеведущим, музыкантом или начинающим певцом – в первую очередь занимается творчеством для людей, зрителей, поклонников, – начала издалека свое обращение к Светлане Ольга. – И я не исключение".

За 13 лет работы в шоу-бизнесе бывшая жена футболиста столкнулась с огромным количеством негатива в свой адрес. "Были и продолжают поступать оскорбления, недовольства по отношению к моей личности и творчеству", – посетовала Бузова.

Ведущую "Дома-2", чьи хиты один за другим взрывают чарты, периодически ругают неизвестные преподаватели по вокалу, всевозможные продюсеры и, конечно же, звезды поп-сцены. Она старается на это не реагировать.

"Но когда пытаются задеть моих поклонников, людей, которые с самого начала меня поддерживают, искренне любят и ценят, тут я, простите, промолчать не могу. "Это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать..." – такими словами украинская певица Светлана Лобода охарактеризовала моих поклонников и слушателей", – процитировала обидчицу Бузова.

Далее Ольга обратилась непосредственно к экс-солистке "ВИА Гры": "Светлана, я предана своим людям, так же как и они мне. Поэтому, прошу вас, как мыслящего человека, имеющего возможность читать и думать, как минимум, впредь отказаться от таких громких, необоснованных и неправдивых высказываний".

По словам Бузовой, ее песни пришлись по вкусу некоторым почитателям творчества Лободы. "Будучи на туре в моей родной России, поговорите лучше о своем творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку", – посоветовала Светлане ведущая "Дома-2".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 17 2017 в 2:57 PDT

Бузова недоумевает, как ее оппонентка могла позволить себе оскорблять поклонников. "Я никогда не делила людей по социальному и материальному признаку, и с одинаковой силой люблю всех моих фанатов: как человека из российской глубинки без какого-либо образования, так и человека с частными домами и яхтами и Гарвардским образованием. Ведь любовь не имеет границ, и ее невозможно измерить счетом в банке, количеством полученных дипломов и прочтенных книг", – убеждена Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 16 2017 в 5:30 PDT

По мнению ведущей "Дома-2", слова Светланы оскорбительны. "После вашего высказывания о людях, я бы задумалась на месте ваших поклонников, ведь среди них есть тоже большое количество людей из простых семей, которых, судя по вашему интервью, вы не цените и не уважаете", – отметила Бузова.

Эффектная артистка заявила, что своей музыкой, настроем и словами, обращенными к публике на концертах, она всегда призывает к доброте, любви и толерантности. "Чего, Светлана, и вам искренне желаю", – добавила Бузова.

В завершении своего послания Ольга предположила, что певица могла произнести обидные слова под влиянием неблагоприятных обстоятельств. "Надеюсь, что Вы просто устали на гастролях, – написала Бузова. – Или же хотели привлечь мое внимание. Но оскорблять моих поклонников я не позволю никому!!! В следующий раз можете позвонить мне, я с вами обязательно пообщаюсь".

К слову, в ноябре состоится долгожданный сольный концерт Ольги. Режиссером-постановщиком шоу является модный среди отечественных знаменитостей Алексей Голубев, чьи услуги обходятся весьма дорого. Мероприятие пройдет в клубе в Известия Event-Hall, который вмещает от тысячи до двух тысяч людей. Почти все билеты уже раскуплены. Самое интересное, что в первую очередь разобрали самые дорогие места – по пять и семь тысяч рублей.