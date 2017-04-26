Бузова ответила на жестокие насмешки Урганта

Пользователи Сети активно обсуждают выпад Ивана Урганта в адрес Ольги Бузовой. Самое удивительное в этой истории то, что если раньше ведущая "Дома-2" жестко отвечала обидчикам, то с ведущим "Первого канала" обошлась очень ласково.

Невероятный успех Ольги Бузовой на эстраде не дает покоя многим знаменитостям. Одаренные артисты, поющие с детства, возмущаются и не понимают, как так вышло, что обладательница не самого выдающегося вокала вдруг стала рекордсменом в чартах. Все четыре композиции ведущей "Дома-2" стали лидерами в хит-парадах.

Поговаривают, что такая мощная любовь публики связана с тем, что Ольга недавно пережила тяжелый, болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Якобы добрые люди ей очень сочувствуют и всячески пытаются поддержать. Пока спортсмен упивается отношениями с новой зазнобой, демонстрируя ее в Instagram, Бузова выпускает в мир хит за хитом и активно гастролирует.

Эту неординарную ситуацию не обошел своим вниманием Иван Ургант. Телеведущий в свойственной ему ироничной манере высказался об успехах ведущей "Дома-2". По мнению некоторых зрителей, опус артиста получился очень жестким и обидным. Судите сами.

"Новый трек Ольги Бузовой под названием "Улететь" занял первое место в чарте за 15 минут, – сообщил Иван в эфире своего шоу "Вечерний Ургант". – Таким образом, Ольга стала первой исполнительницей в России, чьи четыре трека подряд завоевали первые места в рейтинге "Популярная композиция".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 26 2017 в 12:47 PDT

Далее телеведущий начал глумиться. "Это говорит о том, что в нашей стране с музыкальным вкусом все в порядке – каким был хорошим, таким и остался", – подмигнул хохочущим гостям в студии Ургант.

И закончил свой опус Иван совсем уж на грани фола: "Ольга благодаря этому может поверить в себя и уехать на запад. Тут важно, что если Ольга уедет на запад – человек уедет, а утечки мозгов не произойдет", – сострил телеведущий.





Бузова решила с шутником не ссориться. Миролюбивая новоиспеченная певица разместила у себя в микроблоге видео с Иваном. "Приятно знать, что @urgantcom следит за моим творчеством, – призналась Ольга. – Всем отличного дня, я уже еду на репетицию к моему концерту в Питере".

Раз ведущая "Дома-2" предпочла избежать конфликта, за нее отомстили многочисленные поклонники. Комментаторы в микроблоге Ольги принялись массово закидывать Урганта оскорблениями, упреками и обвинениями в зависти.

Примечательно, что еще несколько месяцев назад Бузова и сама на обидные слова реагировала острее. Например, она вспылила, когда сначала звезда шоу "Голос" Александр Панайотов, а затем и продюсер Виктор Дробыш озвучили несколько неприятных для Ольги комментариев. Гневное сообщение расстроенная телезвезда оставила у себя в Instagram.

"Вот и настало время ответить всем моим недоброжелателям! В последнее время слишком много, так называемых "звезд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! – пожаловалась бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова. – Я не робот, я человек, и, в первую очередь, я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно! Я никого не трогаю, я не оцениваю публично, и тем более, в средствах массовой информации, творчество и деятельность своих коллег! Я делаю то, что хочу и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь!"

Ольга подчеркнула, что никому не навязывает свои правила и свое творчество. "Странно слышать из уст Виктора Дробыша, который является продюсером и идейным вдохновителем Настасьи Самбурской едкие комментарии в свой адрес, странно, что он смеет оценивать мои песни, после того как выпускает песню "*****". Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу "Голос", и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично обижать творчество, которое нравится многим людям, и многие из которых также болели и голосовали за него в шоу", – ответила своим обидчикам Бузова.

Ведущей "Дома-2" больно, некоторые из артистов в гримерке обнимают ее, а за глаза говорят ужасные вещи. "Многие из тех, кого я поддерживала на протяжении многих лет, просто перестали со мной здороваться...😔😔😔 Я не хочу перечислять всех, кто говорит про меня плохо, и у которых "льется кровь из ушей", вы их сами знаете! – намекнула на рэпера T-Killah (настоящее имя – Александр Тарасов) Ольга. – Очень хочется, чтобы о вас писали и говорили благодаря вашему таланту, а не потому, что вы оскорбляете меня, а значит и всех тех, кто меня любит и поддерживает 😔😔😔".

Бузова отметила, что не претендует на лавры великих музыкантов. "Я не кричу о том, что я Бейонс, но со мной на сцене и не выступает Рианна с Канье Уестом....Я никому не перехожу дорогу, я пою не для Вас, а для тех людей, которые всегда со мной 🙏🏻❤️ И я работаю над собой ежедневно, чтобы быть лучше 🙏🏻🙏🏻🙏🏻живите своей жизнью👋🏻👋🏻👋🏻 выход там", – указала на дверь злопыхателям артистка, попросив в хештегах "не пиариться за ее счет".