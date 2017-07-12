Ольга Бузова утерла нос знаменитостям

Ольга Бузова готовится к своему первому сольному концерту. Говорят, самые дорогие билеты уже раскуплены.

В ноябре состоится сольный концерт Ольги Бузовой. Режиссером-постановщиком шоу является модный среди отечественных знаменитостей Алексей Голубев, чьи услуги обходятся весьма дорого. Мероприятие пройдет в клубе в Известия Event-Hall, который вмещает от тысячи до двух тысяч людей.

В Сети идет активное обсуждение, как же Бузовой удастся наполнить зал. Говорят, будто Ольга сама выкупит билеты, а потом раздаст их поклонникам. Также в социальных сетях утверждают, что будто бы перед выступлением Ольги 12 июня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади молодежи раздавали листочки со словами ее песен и платили 200 рублей за то, чтобы они подпевали Бузовой.

Тем не менее, на первый сольник телебрюнетки почти все билеты раскуплены. Самое интересное, что в первую очередь разобрали самые дорогие места – по пять и семь тысяч рублей (билетов осталось немного). А вот в танцевальный партер, где цена билета две тысячи рублей, есть еще сотня билетов, компетентно сообщает "Телепрограмма". Однако журналисты уверены, что фанатки "Дома-2" (а значит и Бузовой) до ноября их разберут. После концерта Ольга собирается гастролировать по регионам.

Запись песен и подготовка к концерту сопровождается резкой критикой в адрес Бузовой. Причем она звучала из уст ее коллег по отечественному шоу-бизнесу. Впрочем, в последнее время ситуация меняется. Артисты готовы подвинуться в борьбе за жирный кусок пирога успеха.

"Сейчас понимаю, что этот проект еще долго будет существовать и нравиться людям. В большой стране очень разное население. И это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких. Я вижу, что она старается, ищет образы, меняет костюмы, ставит танцевальные номера. Ее синглы скачивают в iTunes, а это значит, это кому-то нужно, к этому нельзя относиться пренебрежительно", – высказалась певица Светлана Лобода.

Поддержала Бузову и продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что считает Ольгу "очень хорошей девочкой", у которой "есть мечта петь". "У человека можно забрать все, но забрать мечту невозможно! Тем более она к ней идет семимильными шагами, за которыми стоит большой труд! Ее ребрендинг очевиден, а позитив с искренностью сейчас ценится на вес золота!" – расхвалила Бузову Рудковская.