Киркоров вступился за оскорбленную Бузову

Звезда "Дома-2" привыкла к клейму "глупая и развратная". Она призвала общественность мыслить более широко.

К телеведущей Ольге Бузовой отношение у публики полярное. Кто-то восхищается ее умением быть самой обсуждаемой персоной страны, кто-то глумится над ее пением и попытками стать дизайнером одежды, кто-то смотрит "Дом-2" исключительно ради нее. Какая же она на самом деле?

"Есть стереотип: Бузова – глупая, – вздохнула Ольга. – Мои близкие знают, что я читаю, чем увлекаюсь, видели, как спешу в путешествиях обойти все музеи. Со мной можно поговорить на любую тему. К сожалению, люди мыслят узко: они думают, что Instagram – вся моя жизнь. Если я выкладываю фотографию, где у меня оголено плечико, значит, я развратная. А я в этот момент могу сидеть дома под пледом с собаками и читать книгу. Призываю мыслить более широко".

"Все знают: если я пошучу о Бузовой, это многие заметят. А если хочешь, чтобы о тебе написали, лучше оскорби Бузову. Этим методом сейчас пользуются многие люди", – заверила звезда "Дома-2".

Впрочем, на негативные выпады в свой адрес Ольга предпочитает не реагировать. "Я давно работаю на телевидении и ко всему привыкла, – призналась она. – Но все-таки я девочка, ранимая, поэтому меня легко обидеть и вызвать эмоции. Больше всего задевало, что мужчины меряются со мной одним местом, позволяют публичное оскорбление. Было очень неприятно".

Бузова ценит поддержку коллег. Например, Киркорова. "Мы с Филиппом недавно пересеклись на одном мероприятии. Он меня приобнял и сказал: "Что ты творишь?! Ты богиня, невероятная, молодец!" Вот это дорогого стоит. Если бы такой человек, как Филипп, меня критиковал, я бы расстроилась. Пока некрасиво высказываются люди, мнение которых для меня мало значит", – цитирует Ольгу журнал "Телепрограмма".

