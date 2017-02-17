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Бузова вспылила из-за оскорблений Дробыша и Панайотова

Виктор Дробыш, Ольга Бузова и Александр Панайотов. Фото: Дни.Ру
Ольга Бузова вспылила из-за слов Виктора Дробыша и Александра Панайотова о ее творчестве. Ведущая "Дома-2" посчитала критику от мужчин "публичными оскорблениями".
прочитано 6101 раз

Ранее в СМИ сначала звезда шоу "Голос" Александр Панайотов, а затем и продюсер Виктор Дробыш озвучили несколько неприятных для Ольги комментариев. Если говорить кратко, то некоторые артисты недовольны тем, что ведущая телестройки любви стала певицей. Некоторых профессиональных исполнителей удручает то, что Бузова пользуется сумасшедшей популярностью у молодежи. Выходит, для публики не так уж важен сильный голос или идеальный слух – зрители выбирают сердцем.

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Не проходит и дня, чтобы кто-то из знаменитостей не позволил себе едкий комментарий в адрес Ольги, чересчур быстро покорившей музыкальный Олимп. Рано или поздно терпение у телезвезды должно было лопнуть. Гневное сообщение Бузова оставила у себя в Instagram.

"Вот и настало время ответить всем моим недоброжелателям! В последнее время слишком много, так называемых "звезд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! – пожаловалась бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова. – Я не робот, я человек, и, в первую очередь, я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно! Я никого не трогаю, я не оцениваю публично, и тем более, в средствах массовой информации, творчество и деятельность своих коллег! Я делаю то, что хочу и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь!"

Ольга подчеркнула, что никому не навязывает свои правила и свое творчество. "Странно слышать из уст Виктора Дробыша, который является продюсером и идейным вдохновителем Настасьи Самбурской едкие комментарии в свой адрес, странно, что он смеет оценивать мои песни, после того как выпускает песню "*****". Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу "Голос", и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично обижать творчество, которое нравится многим людям, и многие из которых также болели и голосовали за него в шоу", – ответила своим обидчикам Бузова.

Ведущей "Дома-2" больно, некоторые из артистов в гримерке обнимают ее, а за глаза говорят ужасные вещи. "Многие из тех, кого я поддерживала на протяжении многих лет, просто перестали со мной здороваться...😔😔😔 Я не хочу перечислять всех, кто говорит про меня плохо, и у которых "льется кровь из ушей", вы их сами знаете! – намекнула на рэпера T-Killah (настоящее имя – Александр Тарасов) Ольга. – Очень хочется, чтобы о вас писали и говорили благодаря вашему таланту, а не потому, что вы оскорбляете меня, а значит и всех тех, кто меня любит и поддерживает 😔😔😔".

1️⃣

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Бузова отметила, что не претендует на лавры великих музыкантов. "Я не кричу о том, что я Бейонс, но со мной на сцене и не выступает Рианна с Канье Уестом....Я никому не перехожу дорогу, я пою не для Вас, а для тех людей, которые всегда со мной 🙏🏻❤️ И я работаю над собой ежедневно, чтобы быть лучше 🙏🏻🙏🏻🙏🏻живите своей жизнью👋🏻👋🏻👋🏻 выход там", – указала на дверь злопыхателям артистка, попросив в хештегах "не пиариться за ее счет".

Автор: Иннокентий Звездинский17 февраля 2017, 19:12
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