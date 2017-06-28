Друзья молятся за Олега Яковлева

Бывший солист поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Эту информацию Dni.Ru подтвердила близкая подруга певца Анна Калашникова.

"Все серьезно. Недавно разговаривала с его супругой Александрой, она сказала, что единственное, чем мы можем помочь Олегу, это молиться за него. Воспаление очень серьезное. Олег сейчас находится в реанимации, причины заболевания пока выясняются. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Олегу трудно дышать из-за двустороннего воспаления. Я не знаю, связано ли это с курением. Олег курил с 20 лет. Все близкие сейчас находятся в шоковом состоянии", – сообщила неутешительную новость модель.

Судя по всему, проблемы со здоровьем у певца были давно, но он не хотел тревожить поклонников печальным известием. Все дело в том, что на недавней фотографии в Instagram Олег в белом халате и со стетоскопом на шее поздравил всех врачей с Днем медицинского работника, подписав фото: "Поздравляю с Днем медицинского работника всех своих друзей-врачей, благодаря коим я жив и здоров, а также всех медиков нашей страны!".

enter; width:100%;"> Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Июн 18 2017 в 10:32 PDT

Напомним, что Яковлев пришел в известное трио в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Олег покинул коллектив "Иванушки International" в 2013 году, но, по словам музыканта, он ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался знаменитость.

По некоторым данным, Яковлев жил со своей давней поклонницей Александрой Куцевол, которая первой подтвердила новость о тяжелом состоянии звезды. Сама Александра активно продвигает творчество Яковлева в социальных сетях, рекламируя его песни.