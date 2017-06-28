Олегу Яковлеву стало хуже

Журналисты связались с директором попавшего в больницу Олега Яковлева. По его словам, врачи пока не дают никаких прогнозов.

"Олег сейчас в очень тяжелом состоянии, дальнейшее развитие событий врачи не комментируют. Мы лишь знаем, что он находится без сознания в реанимации. Ухудшилось его самочувствие в ночь на среду. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщил официальный представитель певца.

По его словам, Яковлев пребывает в больнице уже некоторое время. Журналисты попытались разобраться, почему началось осложнение. "Мы сами не понимаем, как это могло произойти и что послужило причиной", – цитирует директора артиста "Московский комсомолец".

В соцсетях фанаты всерьез беспокоятся о бывшем солисте "Иванушек International". Одна поклонница провела параллель между Олегом Яковлевым и Игорем Сориным, другим участником коллектива, умершим в результате падения с шестого этажа: "Заколдованная группа – этот уходит в свободное плавание, тот не справляется..."

Напомним, Олег Яковлев покинул коллектив "Иванушки International" в 2013 году и, по словам музыканта, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался артист.

У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Информацию о тяжелом состоянии подтвердила его подруга Анна Калашникова. "Воспаление очень серьезное. Недавно разговаривала с его супругой Александрой: она сказала, что единственное, чем мы можем помочь Олегу, это молиться за него. Олег сейчас находится в реанимации, причины заболевания выясняются. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Олегу трудно дышать из-за двустороннего воспаления. Я не знаю, связано ли это с курением. Олег курил с 20 лет. Все близкие находятся в шоковом состоянии", – рассказала актриса.