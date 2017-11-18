Смерть Яковлева из "Иванушек"

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Смерть Яковлева из "Иванушек"

Рано утром 29 июня умер бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев. У певца были проблемы с печенью.

"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве

"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве
Главными героями очередного выпуска шоу "На самом деле" стали солисты группы "Иванушки International". Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов прошли проверку на детекторе лжи.  Музыканты вспомнили своих умерших коллег – певцов Игоря Сорина и Олега Яковлева.

Вдова Олега Яковлева ответила на гнусные обвинения

Вдова Олега Яковлева ответила на гнусные обвинения
Вдова солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала о нападках общественности. Женщина ответила на обвинения. По ее словам, некая журналистка развязала в Сети целую компанию против безтешной вдовы.

Вдова заговорила о странных совпадениях после смерти Яковлева

Вдова заговорила о странных совпадениях после смерти Яковлева
Вдова певца Олега Яковлева Александра Куцевол дала большое интервью. Она рассказала, что замечает странные совпадения после смерти артиста. По словам Куцевол, с ней начинает происходить все, о чем когда-то мечтал Яковлев.

Что стало с могилой Олега Яковлева

Что стало с могилой Олега Яковлева
Певцу из "Иванушек" Олегу Яковлеву 18 ноября исполнилось бы 48 лет. Близкий друг певца актер Роман Радов рассказал, почему Олегу не поставили памятник, и в каком состоянии находится его могила. По словам Радова, он часто навещает приятеля.

После смерти у Яковлева нашли внебрачного сына

После смерти у Яковлева нашли внебрачного сына
Появилось неизданное интервью с Олегом Яковлевым, скончавшимся 29 июня. Певец сообщил доселе неизвестные подробности своей личной жизни. В Интернете были опубликовали записи интервью журналистки Вероники Стрельцовой с бывшим солистом "Иванушек", которые были сделаны несколько лет назад.

Жена обнародовала последний совместный снимок с Яковлевым

Жена обнародовала последний совместный снимок с Яковлевым
Александра Куцевол до сих пор не может пережить утрату любимого. Девушка часто пересматривает совместные фото с Олегом и делится ими с поклонниками певца. Чуть больше месяца назад на 48-м году ушел из жизни экс-солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев.

Жена Олега Яковлева раскрыла его увлечение

Жена Олега Яковлева раскрыла его увлечение
Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер ранним утром 29 июня. Спустя ровно месяц после этого его гражданская жена Александра Куцевол всопмнила о том, как он хотел провести лето 2017 года. "Месяц.

"Иванушек International" преследует злой рок

"Иванушек International" преследует злой рок
Группа "Иванушки International" переживает нулевой период. Судьба дала ребятам многое, а теперь Вселенная забирает долги. По мнению ясновидящей Кажетты Ахмеджановой, над "Иванушками International" навис злой рок.

Перед смертью Олег Яковлев прогнал жену

Перед смертью Олег Яковлев прогнал жену
Гражданская жена Олега Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как артист попал в больницу и почему прогонял ее из палаты незадолго до смерти. Олегу Яковлеву стало плохо 13 июня, однако певец до последнего оттягивал поход ко врачу.

Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева

Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала о предсмертной просьбе артиста. Даже последнее желание певца было всего лишь шуткой. Яковлев просил жену сбросить к августу вес.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения