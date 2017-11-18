Смерть Яковлева из "Иванушек"

Жена обнародовала последний совместный снимок с Яковлевым

Александра Куцевол до сих пор не может пережить утрату любимого. Девушка часто пересматривает совместные фото с Олегом и делится ими с поклонниками певца. Чуть больше месяца назад на 48-м году ушел из жизни экс-солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев.