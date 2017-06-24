Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани

Ольгу Бузову раскритиковали за фотографию, которая была сделана в помещении, напоминающем баню. Поклонникам не понравился наряд ведущей реалити-шоу "Дом-2".

На снимке, сделанном в Анапе, Бузова предстала вся в черном: крошечный топик, короткие шорты, колготки в сетку и ботинки. Возможно, звезда телестройки надеялась выглядеть сексуально, поклонникам же такой наряд показался похабным.

"Люблю очень Олю, но это фото реально "прос..ка в сауне", "А где женственность и красота?", "На дешевую проститутку похожа", "Неужели женщины настолько зависимы от мужиков, что стоит расстаться и им так сносит крышу, что они готовы на любую тупость, лишь бы привлечь побольше внимания", – написали Буровой поклонники.

Однако нашлись и те, кто вступился за певицу. "Ольга, не слушайте этих недоразвитых даунов! Вы прекрасны. Каждый сам себе творец, как хочешь так и живешь, как хочешь так и одеваешься, нельзя смотреть на чужое мнение", – подбодрил Ольгу один из подписчиков.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 23 2017 в 11:40 PDT

Отметим, что для Бузовой подобные нападки поклонников не редкость. Несколько дней назад девушку раскритиковали за отдых в Монако. В частности, многие откровенно позавидовали телеведущей, другие застыдили ее за то, что она якобы потратила бешеные деньги, пустив их "на ветер", хотя могла бы отдать на благотворительность. Третьи зубоскалили, гадая, кто же стал спонсором Ольги, которая отправилась на отдых на частном лайнере.