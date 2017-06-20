Бузова возмущена критикой своего шикарного отдыха

Отдых Ольги Бузовой в Монако наделал много шума. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не понимает такого ажиотажа и возмущена критикой в свой адрес.

Ольга Бузова провела выходные на одном из самых престижных курортов мира – в Монте-Карло. Телеведущая, актриса, дизайнер, а с недавних пор и певица щедро поделилась с многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram фотографиями с отдыха. Однако вместо положительных отзывов Ольга получила массу негатива и критики.

В частности, многие откровенно позавидовали Бузовой, другие застыдили ее за то, что она якобы потратила бешеные деньги, пустив их "на ветер", хотя могла бы отдать на благотворительность. Третьи зубоскалили, гадая, кто же стал спонсором Ольги, которая отправилась на отдых на частном лайнере. Ходили даже слухи, что телебрюнетка рассекала по средиземным водам на яхте миллиардера Андрея Мельниченко.

В итоге, журналисты не выдержали волны слухов и предположений и решили связаться с самой Ольгой, чтобы она им разъяснила ситуацию. Пересуды возмутили девушку. "Не знаю, почему всех так удивил мой полет на частном борте. Я не первый раз так летаю! Зачем выдумывать небылицы?" – задала риторический вопрос Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 19 2017 в 5:18 PDT

Ольга рассказала, что летала в Монако в сугубо женском обществе. "Мы полетели с девочками на пару дней: поесть устриц и погулять по Монако. Я работаю круглосуточно – могу себе позволить такой отдых!" – цитирует Ольгу Бузову Super.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 18 2017 в 3:23 PDT

Отметим, что перед тем, как прибыть в Монако, Ольга была в другой европейской стране. "Счастье – это просто взять, и прилететь на ужин во Францию 😻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она сделанный на побережье французской коммуны Эз снимок. К сообщению она добавила хэштег #спасибо, однако не уточнила, кого именно следует благодарить за эту поездку.