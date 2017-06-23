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Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба
Сегодня московские выпускники прощаются со школой. Более 50 тысяч учеников из 352 заведений будут первый встречать рассвет взрослой жизни. Dni.Ru спросили у знаменитостей, каким они запомнили свой выпускной бал.
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КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ, ПЕВИЦА:

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

– Для выпускного бала я купила с рук потрясающе розовое платье. И напоминала в нем воздушный зефир. Потом много лет не знала, куда подевался тот праздничный наряд. Но моя бывшая фактическая свекровь Елена Преснякова рассказала недавно, что не только сохранила платье, но даже пару раз надевала его на свои концерты. Что же касается самого вечера, то, как сейчас помню, там присутствовала и мама, и мой тогдашний бойфренд. А на следующей день я уезжала на гастроли. Так с тех пор и езжу.

Кристина Орбакайте. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

ОЛЬГА БУЗОВА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ПЕВИЦА:

– Санкт-Петербург, белые ночи, выпускной – что может быть прекраснее?! Платье для этого вечера сшила мне мама. Оно было очень элегантным – шелковое, чуть выше колен. Все очень удивились, ведь в школе у меня образ и имидж были совсем другие – приходила с ирокезом, с короткой стрижкой, со звездой во лбу. Красила волосы в красный цвет. Нашивала сердца на попу – надо же было как-то отличаться от серой массы и делать красивее одинаковую для всех школьную форму. На выпускной моя мамочка, хотя и не было лишних денег, вызвала к нам нам дом парикмахера и визажиста. Это сейчас таким услугами никого не удивишь. А в ту пору, когда мне было 16 лет, все это очень ценилось Сама же я не умела краситься, делать прическу. Я помню, какая  была счастливая! Скажу честно: окончания школы ждала очень, поскольку у меня были очень сложные взаимоотношения с учителями. 

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА, БАЛЕРИНА:

– Выпускного вечера, как у всех школьников, у нас не было, ведь я училась в академии им. Вагановой. Но ни капельки не переживала – главным было занятие балетом. Сейчас у меня растет любимая дочка Ариша, которой я желаю совершенно другого детства. Конечно, если Ариадна захочет стать балериной, поддержу, но все-таки надеюсь, что у нее будут прекрасные школьные годы и настоящий выпускной бал. Думаю, что готовиться к этому торжеству буду так же серьезно, как и она сама. Ведь, для нас обеих это будет первый выпускной вечер.

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press\ Anatoly Lomokhov

АРТУР РЕШЕТОВ, АКТЕР, МОДЕЛЬ, БЛОГГЕР:

-О выпускном я стал думать с начала учебного года. Волнения добавляло то обстоятельство, что надо было готовиться к экзаменам, выбирать учебное заведение, много заниматься. Родители не могли платить за меня, можно было рассчитывать только на свои силы. В школе мне, как сейчас помню, приходилось непросто. Например, если мне что-то не нравилось уроке, я просто вставал и уходил из класса. Сначала учителя жаловались на меня маме, но потом привыкли. Ведь все знали мою безотказность – я без проблем мог остаться после уроков и помочь помыть класс, например. Я всегда участвовал в школьных мероприятиях и мной гордилась школа. В выпускном классе я уже точно знал, кем хочу стать. Тогда же начал воплощать мечту – создал собственный видеоканал, для которого сам снимал ролики о новостях шоу-бизнеса,.

Артур Решетов. Фото: пресс-служба

ВИКТОРИЯ ТАЛЫШИНСКАЯ, ДУЭТ "НЕПАРА":

– Выпускной у нас был очень скромный, мы даже никуда не ходили. Вручили дипломы, потом была дискотека в школе. Но я вместо нее поехала на спектакль. Дело в том, что, учась в школе, уже являлась солисткой театра и он занимал все мое время. Последний год я училась экстерном и появлялась в школе только на экзаменах и контрольных работах. После школы поступила в институт и через какое-то время вернулась в театр – училась и параллельно работала. Но недолго. Вскоре встретила Сашу Шоуа, с которым и начался наш музыкальный дуэт.

instagram.com/vitabel777

Автор: Феликс Грозданов23 июня 2017, 16:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольге Бузовой сделали предложение

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