Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото

Эксклюзив Особое мнение Интервью Орлова выходит замуж за друга Фриске Cкандальное завещание Алексея Баталова

Выбор читателей

Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Хакеры слили в Сеть фото голой звезды "Дома-2"
партнеры
Понедельник 19 июня
Лента новостей
21:52
Движение поездов на Курском направлении восстановили
21:44
На юге Москвы нашли контейнер с радиоактивными отходами
21:13
В Швеции произошла стрельба
21:04
На АЭС во Франции произошел пожар
20:59
Британец построил на пляже трехэтажный подземный домик (видео)
20:42
Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
20:26
Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива
20:23
Видеоигры признали полезными для интимной жизни
20:15
Пять главных мифов о беременности
19:45
Армия Сирии спасла сбитого американцами пилота Су-22
19:24
В Калининграде скорая насмерть сбила человека
19:15
Огромная собака испугалась маленького хомяка (видео)
19:04
Как в России будут платить за сверхурочные
18:56
Атаку на полицию в Париже расценили как теракт
18:44
Названы самые лучшие для жизни города России
18:37
В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва
18:34
Ведущего Киселева втянули в скандал с увольнением
18:31
Росатом и Газпромбанк объявили о совместном проекте в Адыгее и Краснодарском крае
18:10
Под Новгородом подросток выпил неизвестную жидкость и умер
18:03
Кобзон спел у гроба Баталова
17:48
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
17:37
Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа
17:21
Отказ от секса создает безжалостных убийц
17:18
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
16:53
Чем Россия удивит авиационный мир
16:51
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
16:41
Как живет актриса Наталья Селезнева
16:23
Девушка умерла после укола в частной клинике Москвы
16:00
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
16:00
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
15:53
На Украине высмеяли расплывшегося депутата
15:45
В Подмосковье ребенок умер во время селфи на мосту
15:35
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
15:32
Участник "Дома-2" в женском белье удовлетворил Панина
15:09
Два поезда столкнулись на вокзале в Москве
15:04
Названа самая дешевая съемная квартира столицы
14:51
Порошенко пудрит мозги Трампу
14:49
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
14:48
Москва простилась с Алексеем Баталовым
14:37
Атамбаев срывает планы Путина
14:32
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
14:21
Россия разорвала с США соглашение по Сирии
14:19
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
14:02
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
14:00
Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым
13:59
Боня набросилась на Собчак с оскорблениями
13:54
За что любят Усадьбу Jazz
13:53
Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды
13:51
НАТО отрепетировало столкновение с Россией
13:48
Ольга Орлова о свадьбе с другом Фриске
13:48
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
13:46
На желтой ветке метро произошло задымление
13:46
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
13:40
Какие растения подходят для разных интерьерных стилей
13:38
Как стать звездой караоке с помощью алкоголя
13:26
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии
13:19
Нищие должники заставили кредитора прослезиться
13:18
У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница
13:14
Бесполезные антибиотики
13:12
Кратовский стрелок был похоронщиком в Чечне
13:05
Володин приехал в Саратов проститься с депутатом
12:59
Оксана Федорова с грустью сообщила о потере
12:58
Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
12:51
29% россиян готовы изменить супругам в отпуске
12:46
У школы в центре Москвы нашли человеческие кости
12:43
Умельцы сварили спиннер из старых жигулей
12:31
В Москве скончался известный режиссер
12:28
Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest
12:27
Новый созыв Общественной палаты приступил к работе
12:22
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
12:22
Необычные свойства ряженки
12:09
Саакашвили пережил публичное унижение
12:08
В Москве прощаются с Баталовым
11:59
Путин назначил нового посла в Турции
11:55
Почему над стилем россиянок смеется весь мир
11:52
Шурыгину засняли в объятиях Фоменко
11:33
В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током
11:26
Пассажира Turkish Airlines побили в самолете
11:24
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
11:21
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
11:12
США приготовили неожиданный подарок Путину
11:02
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:54
Орлова выходит замуж за друга Фриске
10:52
Ученые нашли виновника холодного лета
10:43
Известный актер скончался в возрасте 63 лет
10:31
У безработной москвички украли внедорожник за 4,5 миллиона
10:26
Как жила Голубкина до романа с Ливановым
10:16
Калашникова похвасталась квартирой за 40 миллионов
10:12
Необычный способ накормить младенца "порвал" Сеть (видео)
10:03
Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций
09:52
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:44
Ученые нашли высокоразвитых инопланетян рядом с Землей
09:40
Невеста рассказала о совместной жизни с Козловским
09:35
Битцевский маньяк Пичушкин заговорил впервые за 11 лет
09:29
В Москве оставят только желтые такси
09:19
Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
09:09
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
09:01
Федосеева-Шукшина помирилась с дочерью
08:56
В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок
08:39
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Бывшая жена Ливанова: Голубкина будет с побитой рожей ходить
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Шоу-бизнес

Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Любовница футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко закатила Instagram-истерику из-за ее якобы "голых" фото. Избранница бывшего мужа Ольги Бузовой гневно обратилась к обидчикам, в роли которых выступили журналисты.
прочитано 2003 раза

Нынешняя любимая женщина Тарасова Анастасия Костенко, которую ведущая "Дома-2" обзывает "мисской", живо реагирует на небылицы, которые пишут о ней репортеры. У себя в Stories красотка выпустила пар из-за того, что авторитетное глянцевое издание позволило себе заметку о ней на грани фола.

ПО ТЕМЕ

Невеста Тарасова заговорила о беременности

Что известно о свадьбе Тарасова и Костенко

Тарасов заговорил о брачном контракте с Костенко

Судя по гневным репликам Анастасии и упоминании статьи из Уголовного кодекса, журналистам придется поплатиться за клевету о брюнетке. Вероятно, Костенко до белого каления довел заголовок с упоминанием бывшей жены Тарасова: "По стопам Ольги Бузовой: Анастасия Костенко обнажилась для фотосессии".

Сожительница футболиста заявила, что издание, опубликовавшее эту новость, "опустилось до уровня желтой прессы". Как сообщает автор разозлившей девушку статьи, она якобы снялась в "очень горячей фотосессии". Слово "горячей" Анастасия обвела кружочком и возмущенно написала: "Что?"

Далее журналист сообщил, что фотограф, снимавшая Костенко, якобы специализируется на изображениях в стиле "ню", а в Instagram у нее популярен хештег #ОченьМногоГолыхЖенщин. "Что за эксперт писал этот бред?" – поинтересовалась девушка Тарасова.

Фото: скриншот stories instagram.com/kostenko.94

Далее брюнетка поймала издание на неправде. "Первые кадры уже появились в Сети и уже понятно, что как минимум грудь невеста Дмитрия Тарасова отважилась обнажить", – сообщает автор. На это от Анастасии последовала угроза: "А вот и ст. 128.1 УК РФ".

Фото: скриншот stories instagram.com/kostenko.94

Закончила свою гневную тираду Костенко фотографией, доказывающей, что бюст она не оголяла. Девушка позировала в платье, которое можно назвать приличным. "А вот и "обнаженная" я Точнее, грудь..." – с иронией отметила Анастасия, добавив, что ее компаньонка рвет и мечет.

К слову, ранее красотка рассказала в Instagram об искренне любящем ее мужчине. К удивлению подписчиков девушки, им оказался не Тарасов, а папа. "С Международным Днем Отца, мой искренне любящий мужчина", – обратилась к родителю Анастасия и в трогательном сообщении поблагодарила его за все, что он для нее сделал. "Мне бы очень сильно хотелось любить так же своих детей, как и вы, мама и папа", – призналась Костенко.

Автор: Елена Алешина19 июня 2017, 21:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

567

комментарии

Политика

Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Порошенко пудрит мозги Трампу
НАТО отрепетировало столкновение с Россией

Шоу-бизнес

Татьяна Овсиенко рассказала об измене и предательстве
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
Сбежавшую Дану Борисову заперли в нарколечебнице до Нового года

Проишествия

Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Lifestyle

Как живет актриса Наталья Селезнева
Кобзон спел у гроба Баталова
Пять лучших сериалов о жизни врачей
Кинг сравнил Трампа с дементором
Шоу-бизнес

Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть

Антонина Саврасова много лет была возле эпатажного актера и знает все его тайны
Общество

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

В Сети появилась петиция в ответ на "публичное оскорбление" журналистом граждан
Шоу-бизнес

Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики

Скорее всего, актриса прибегала к круговой подтяжке лица
Шоу-бизнес

Причина конфликта Бузовой и Бородиной

Звезда "Дома-2" объяснила, почему ведущие шоу больше не дружат

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Спорт

Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
В фиаско лучшего боксера России винят судей
Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым

Регионы

Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru