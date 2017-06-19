Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото

Любовница футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко закатила Instagram-истерику из-за ее якобы "голых" фото. Избранница бывшего мужа Ольги Бузовой гневно обратилась к обидчикам, в роли которых выступили журналисты.

Нынешняя любимая женщина Тарасова Анастасия Костенко, которую ведущая "Дома-2" обзывает "мисской", живо реагирует на небылицы, которые пишут о ней репортеры. У себя в Stories красотка выпустила пар из-за того, что авторитетное глянцевое издание позволило себе заметку о ней на грани фола.

Судя по гневным репликам Анастасии и упоминании статьи из Уголовного кодекса, журналистам придется поплатиться за клевету о брюнетке. Вероятно, Костенко до белого каления довел заголовок с упоминанием бывшей жены Тарасова: "По стопам Ольги Бузовой: Анастасия Костенко обнажилась для фотосессии".

Сожительница футболиста заявила, что издание, опубликовавшее эту новость, "опустилось до уровня желтой прессы". Как сообщает автор разозлившей девушку статьи, она якобы снялась в "очень горячей фотосессии". Слово "горячей" Анастасия обвела кружочком и возмущенно написала: "Что?"

Далее журналист сообщил, что фотограф, снимавшая Костенко, якобы специализируется на изображениях в стиле "ню", а в Instagram у нее популярен хештег #ОченьМногоГолыхЖенщин. "Что за эксперт писал этот бред?" – поинтересовалась девушка Тарасова.

Далее брюнетка поймала издание на неправде. "Первые кадры уже появились в Сети и уже понятно, что как минимум грудь невеста Дмитрия Тарасова отважилась обнажить", – сообщает автор. На это от Анастасии последовала угроза: "А вот и ст. 128.1 УК РФ".

Закончила свою гневную тираду Костенко фотографией, доказывающей, что бюст она не оголяла. Девушка позировала в платье, которое можно назвать приличным. "А вот и "обнаженная" я Точнее, грудь..." – с иронией отметила Анастасия, добавив, что ее компаньонка рвет и мечет.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июн 14 2017 в 10:48 PDT

К слову, ранее красотка рассказала в Instagram об искренне любящем ее мужчине. К удивлению подписчиков девушки, им оказался не Тарасов, а папа. "С Международным Днем Отца, мой искренне любящий мужчина", – обратилась к родителю Анастасия и в трогательном сообщении поблагодарила его за все, что он для нее сделал. "Мне бы очень сильно хотелось любить так же своих детей, как и вы, мама и папа", – призналась Костенко.