Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана

Новость о пополнении в семье 77-летнего актера Эммануила Виторгана и его 55-летней жены Ирины Млодик стала сенсацией. После большого шума в Сети пресс-служба НТВ рассказала журналистам всю правду о будущем малыше.

Шумиха началась с того, что телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в своей авторской колонке на сайте Woman.ru о расширении звездного семейства. Мол, скоро "станет на одного маленького Виторгана больше".

Об этом Лера якобы узнала от Эммануила. Народный артист России появился в студии программы "Секрет на миллион". Эфир популярного шоу запланирован на 3 июня. На съемках актер пролил свет на свою личную жизнь и сделал сенсационное признание.

По словам Кудрявцевой, артист объявил, что скоро станет отцом в третий раз. В передаче Виторган снялся вместе с третьей женой Ириной Млодик. Ведущая "Секрета на миллион" пожелала этой паре удачи, здоровья и терпения, ведь когда в доме появляется малыш, начинаются бессонные ночи.

Эта новость вызвала огромный общественный резонанс. Многие пользователи Сети изумились и восхитились мужеством четы, решившейся завести ребенка. Журналисты стали звонить с поздравлениями матери будущего малыша.

И вот тут возник казус. Ирина Млодик отказалась слыть беременной. Она опровергла эту информацию. "Ну нет конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили что ли?!" – возмутилась жена артиста. Этим заявлением она и ограничилась.

Разочарованные пользователи Сети и акулы пера предположили, что или Лера пошутила, или будущего наследника актерской четы вынашивает суррогатная мама. Многие решили набраться терпения и дождаться 3 июня, когда Эммануил в эфире прояснит ситуацию.

Но не все репортеры готовы ждать. Журналисты призвали к ответу пресс-службу НТВ. Сотрудники телеканала, в эфире которого выходит "Секрет на миллион", подтвердили, что в эту субботу гостем Кудрявцевой станет Виторган. Верно и то, что он расскажет о пополнении в их с Ириной семье.

"Оказывается, формулировка "77-летний Виторган со своей супругой готовятся стать молодыми родителями" не совсем точна. На самом деле в программе сообщат всего лишь о возможном усыновлении ребенка, а не о беременности жены Виторгана", – цитирует сообщение пресс-служба НТВ сайт Woman.ru.

Отметим, что в ожидании шоу некоторые пользователи интернета придумали еще одну версию. По мнению некоторых, заявление Эммануила Гедеоновича о том, что в его семье скоро станет на одного маленького Виторгана больше, можно применить к Максиму Виторгану и Ксении Собчак. Журналистке, родившей сына Платона, уже вовсю приписывают вторую беременность.