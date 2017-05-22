Лера Кудрявцева всех обманула

Лера Кудрявцева призналась, что "всех обманула". Известная телеведущая попросила прощения у певицы Натальи Подольской и актеров Олеси Судзиловской и Гоши Куценко.

19 мая Лера Кудрявцева отметила день рождения. Звезде отечественного телевидения исполнилось 46 лет. Праздник именинница решила отметить с самыми близкими друзьями в караоке-клубе. На мероприятии отметились близкая подруга Леры Анфиса Чехова, а также Катя Гордон, Ирина Дубцова, Юлия Началова, Лариса Долина, Оскар Кучера и многие другие. Подробностями вечеринки Лера поделилась со своими многочисленными подписчиками на страничке в социальной сети Instagram.

Кстати, там же Кудрявцева опубликовала коллаж, на котором запечатлела фотографии певицы Натальи Подольской и актеров Олеси Судзиловской и Гоши Куценко. Дело в том, что у них 20 мая был день рождения. Однако побывать на праздниках у друзей Лера Кудрявцева не смогла, за что публично попросила у них прощения.

"20 мая у моих любимых тельцов день рождения, вот угораздило же нам всем родиться рядом 🙈 Всех обманула и никуда не поехала :(((( простите меня 🙏🏽Гоша, Туся, Олеся – люблю вас ❤️❤️" – написала Лера Кудрявцева, не вдаваясь в подробности, почему пропустила дни рождения. Впрочем, за нее это сделали подписчики.

Некоторые фанаты предположили, что всему виной интересное положение, которое с недавних пор упорно приписывают телеведущей. Отметим, что на своем празднике Лера Кудрявцева была в обтягивающем светлом платье с закрытыми мантией плечами. На многих фотографиях с мероприятия ведущая запечатлена только по грудь, а на одном видео Лера прикрывает живот рукой. То же самое Кудрявцева делает и на фото, запечатлевшем всю веселую компанию.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 20 2017 в 10:14 PDT

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 20 2017 в 1:07 PDT

Ранее ведущая заставила фанатов поволноваться. Лера поделилась снимком, где ее окружают медики, и сообщила, что без помощи врачей она уже не справляется. Встревоженные журналисты стали строить догадки, что случилось с ведущей, ведь точной причины вызова скорой Лера Кудрявцева не сообщила. Она просто констатировала: "Иногда бывает и так. Без помощи врачей уже не справляешься". Впрочем, судя по тому, что затем она как ни в чем не бывало веселилась на своем дне рождения, можно предположить, что ничего серьезного с ней не случилось.