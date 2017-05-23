Собчак показала живот после информации о беременности

На волне слухов о беременности Ксения Собчак решила продемонстрировать фигуру. Скандально известная телеведущая обнажила живот.

Недавно в интернете стали упорно муссироваться слухи о том, будто Ксения Собчак ждет второго ребенка. Поводом для информации послужили фотографии телеведущей, на которой, по мнению некоторых внимательных фанатов, Ксения выглядит подозрительно "округлившейся". Дескать, известная своим маниакальным отношением к спорту и стройности Собчак внезапно запустила себя, о чем свидетельствует, как полагают пользователи Сети, мешковатые наряды и свободные в районе талии платья.

По всей видимости, пересуды вокруг якобы интересного положения так утомили телеведущую, что она решила разъяснить ситуацию. Ксения опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлела себя в минималистичном купальнике. "Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!! ура, товарищи!!!!!" – поделилась радостной вестью Собчак, отметив в хештэгах, что не пользовалась ни фотошопом ни прочими фильтрами.

Подписчики быстро отреагировали на обнаженный животик Ксении. "Хитрюга, сверху снимаете, чтоб худее казаться ;) знаем мы эти приемчики :)", "Ксения, Вы такая красивая!!! И душой и телом!!!", "Настоящая, красивая, Женщина!!!💃👍", "Кажется, что живот ушёл вместе с грудью", "Значит Пора за вторым 😉", "Браво! Ксения, Вы из тех немногих, кто умеет добиваться своего! 👍 👏", "Женщина без животика, как квартира без мебели)))" – высказали свое мнение подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 22 2017 в 11:50 PDT

Ранее Ксения Собчак ответила всем критиканам, которые в негативной ключе высказались в адрес ее внешности, когда ведущая опубликовала фото, запечатлев себя без грамма косметики. "Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала ,но и не мешала мне добиваться своего,да и с мужским вниманием проблем никогда не было,скорее,наоборот:) Ведь сексуальная привлекательность-это про энергию,а не размер губ. И ,кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, Тильда Свинтон или Джессика Честейн прекраснее ,на мой вкус,бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом. "помогите мне почувствовать себя уверенно!"-кричат мне эти фото и позы:) Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри😉" – обратилась к злопыхателям Ксения Собчак.