55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила журналистам сенсационную новость о грядущем пополнении в семье Эммануила Виторгана. По информации светских СМИ, 55-летняя жена 77-летнего актера беременна.

Народный артист России Эммануил Виторган появится в студии программы телеканала НТВ "Секрет на миллион". Эфир обещан на 3 июня (суббота). На съемках шоу актер пролил свет на свою личную жизнь. Он рассказал, в чем виноват перед старшей дочерью и как пережил смерть второй супруги.

Эммануил до сих пор не может без слез вспоминать о том, как страшная болезнь забрала его жену – народную артистку России Аллу Балтер. Она спасла от рака Виторгана, отвоевала его у смерти, но себя уберечь не смогла. Потеряв вторую половину, актер думал, что больше никогда не обретет любовь.

И еще Виторган сделал сенсационное признание. Скоро артист станет отцом в третий раз. Как сообщает сайт Woman.ru, в передаче Эммануил снялся вместе с третьей женой Ириной Млодик. Супруги объявили, что скоро в их семье станет на одного маленького Виторгана больше. Ведущая "Секрета на миллион" пожелала этой паре удачи, здоровья и терпения, ведь когда в доме появляется малыш, начинаются бессонные ночи.

После съемок Лера в авторской колонке поделилась своими впечатлениями о собеседнике. "За много лет в шоу-бизнесе я почти перестала чувствовать волнение, знакомясь с очередной звездой. Однако Эммануил Гедеонович Виторган – это особый случай. Состоявшийся, умный, талантливый, харизматичный, востребованный, уверенный в себе... Таким знаем его мы, зрители. Кажется, ему все ни по чем. Вот только люди, как и сталь, закаляются в огне – огне жизненных испытаний", – отметила Кудрявцева.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 14 2017 в 2:32 PDT

Шоу Леры даст ответ на вопрос, почему Виторган много лет назад бросил первую супругу с маленьким ребенком на руках и ушел к другой женщине. "Это решение далось ему нелегко, но его все же пришлось принять", – констатировала телеведущая, добавив, что в данный момент старшая дочь артиста Ксения уже сама стала бабушкой. Отношения со своим звездным отцом она так и не наладила. "Не простила. Эммануил Гедеонович до сих пор не знаком с внуками и правнуками по линии дочери", – сообщила Кудрявцева.

По словам ведущей "Секрета на миллион", он смотрит на ситуацию философски и не оказывает давления на дочь. Актер понимает, через что ей пришлось пройти. "Зато сын артиста Максим Виторган с удовольствием общается с отцом, как и его старший сын, внук Эммануила Гедеоновича, Даниил", – просветила читателей своей колонки Лера.

Наследник Максима, два года отучившийся в частной школе в Англии, подрабатывает официантом. "Звездной болезнью не страдает, знаменитыми родственниками не кичится. Как ему и его маме, первой жене Максима Виторгана, сейчас живется, Даниил расскажет телезрителям сам", – заинтриговала телеведущая.

Особое внимание в ходе передачи будет уделено младшему сыну Максима Виторгана Платону, которого ему родила известная журналистка и светская львица Ксения Собчак. "Эммануил Гедеонович расскажет, чем они с внуком любят заниматься вдвоем, а также признается, каково это – быть свекром эпатажной Ксении Собчак. К слову, в свое время в Эммануила Гедеоновича была влюблена мама Ксении – Людмила Нарусова. Вот такие повороты судьбы…" – резюмировала Лера.

Напомним, ранее в беседе с журналистами Эммануил признался, что брак сына Максима с Ксенией стал для него большим сюрпризом. Артист безумно рад появлению на свет внука Платона. "Знаете, то, что случилось в наших семьях, было крайне неожиданно. Я был знаком с родителями Ксюши (Людмила Нарусова и Анатолий Собчак), они приходили ко мне на спектакли в Ленинградский театр Ленинского комсомола. Поэтому и ее знаю еще совсем девочкой, – с улыбкой вспоминает Виторган. – Она воспитывалась у замечательных родителей. И вот такое чудо – произведен на свет потрясающий пацаненок".