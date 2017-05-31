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55-летняя жена Виторгана отказалась рожать

Эммануил Виторган с женой Ириной. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Отечественные СМИ взорвала новость о грядущем пополнении в семье Эммануила Виторгана. Сообщается, что 55-летняя жена 77-летнего актера Ирина Млодик беременна, однако вскоре она это опровергла.
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Шумиха началась с того, что телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в своей авторской колонке на сайте Woman.ru, что в семье Эммануила и Ирины "станет на одного маленького Виторгана больше".

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Народный артист России появился в студии программы телеканала НТВ "Секрет на миллион". Эфир запланирован на 3 июня. На съемках шоу актер пролил свет на свою личную жизнь и сделал сенсационное признание.

По словам Леры, артист объявил, что скоро станет отцом в третий раз. В передаче Кудрявцевой Виторган снялся вместе с третьей женой Ириной Млодик. Ведущая "Секрета на миллион" пожелала этой паре удачи, здоровья и терпения, ведь когда в доме появляется малыш, начинаются бессонные ночи. 

Взволнованные журналисты кинулись звонить будущей маме с поздравлениями. Ирина любезно согласилась прокомментировать ситуацию. "Ну нет конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили что ли?!" – цитирует Млодик сайт Woman’s day.

Этим заявлением актриса и ограничилась. Получается, что или Лера пошутила, или будущего наследника актерской четы вынашивает суррогатная мама. В любом случае, 3 июня уже скоро и зрители все узнают из первых уст.

Напомним, ведущая "Секрета на миллион" после съемок поделилась своими впечатлениями о новом герое передачи в авторской колонке. "За много лет в шоу-бизнесе я почти перестала чувствовать волнение, знакомясь с очередной звездой. Однако Эммануил Гедеонович Виторган – это особый случай. Состоявшийся, умный, талантливый, харизматичный, востребованный, уверенный в себе... Таким знаем его мы, зрители. Кажется, ему все ни по чем. Вот только люди, как и сталь, закаляются в огне – огне жизненных испытаний", – отметила Кудрявцева.

Автор: Елена Алешина31 мая 2017, 20:45
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