С изнасилованной Шурыгиной случилось новое несчастье

На голову скандально известной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной свалилась новая напасть: она может остаться на второй год в своем колледже. Из-за съемок в шоу "Пусть говорят" и лечения в психбольнице девушка прогуляла слишком много занятий.

По информации отечественных СМИ, Шурыгину ждут в ее учебном заведении, но из-за пропусков второй курс ей придется отучиться заново. Руководство колледжа уже обратилось с этим вопросом в комиссию по делам несовершеннолетних.

Накануне Диана объявила о том, что выписалась из клиники и возвращается домой. Не исключено, что студентка планирует продолжить обучение в профессионально-педагогическом колледже, которое вынуждена была прервать из-за шумихи вокруг ситуации с ее изнасилованием. Шурыгина собиралась получить профессию контролера станочных работ.

Журналисты связались с директором учебного заведения, в котором числится Шурыгина, Асхатом Рахимовым и узнали у него о дальнейшей судьбе прославившейся на всю страну студентки.

"Пожалуйста, пускай возвращается к нам. Правда, она пропустила много уроков, и мы были вынуждены обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, ждем ответа от них", – предупредил Диану директор колледжа.

Из-за прогулов она, скорее всего, останется на второй год. "Диана отсутствовала почти весь семестр, не знаю уж – по уважительной причине или как… Она не была на занятиях с февраля. Слышал, что уехала в Москву, чем-то там занималась", – не стал вдаваться в подробности Рахимов.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Ноя 8 2016 в 10:46 PST

Однако у Шурыгиной еще есть мизерный шанс на спасение. "Пропусков, конечно, очень много, но можно сделать исключение. Если за прошлый семестр она закрыла все долги, то в этом практически не училась, тяжело ее будет удержать на курсе, – приводит слова директора сайт "КП-Ульяновск". – Не знаю, может она там сама занималась… Вряд ли, конечно, "догонит" своих однокурсников. Но я не буду против, если она вернется".

Репортеры считают, что Асхат ясно дал понять в разговоре: вероятность того, что Диана сможет этим летом перейти на третий курс обучения, очень мала. Мол, студентке придется заново отучиться второй год. Директор также добавил, что "как отец, хотел бы дать ей образование, так как она только начинает жить".

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Апр 29 2017 в 3:21 PDT

Теперь решение за комиссией по делам несовершеннолетних. Пока же руководство колледжа хочет встретиться с родителями девушки, побеседовать и самой Дианой, чтобы посмотреть на ее настроение, оценить психологическое состояние. "Жалко ее, – посочувствовал Шурыгиной Рахимов. – Волею судьбы попала в такую историю. Дай бог, чтобы она выкарабкалась и тот парень тоже выкарабкался".

Как писали Dni.Ru, 17-летняя Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.