Родившую Собчак осудили за разгульную жизнь

Молодую мать Ксению Собчак, полгода назад родившую сына, пользователи Сети осудили за якобы разгульную жизнь, полную светских мероприятий, поездок по миру и экскурсий. Журналистка своим поведением в очередной раз вызвала жаркие споры.

Причиной оживленной дискуссии в Instagram Собчак стало ее свежее фото. На снимке светская львица позирует... нет, не в детской с любимым сыном. И не на прогулке с отпрыском. Ксения изображена лежащей рядом с бродячим псом в горах.

Из сообщения любительницы путешествий и приключений следует, что она находится у буддийского монастыря-крепости Танго в 14 километрах севернее бутанского города Тхимпху, рядом с горой Чери.

По информации из открытых источников, монастырь был основан в XIII веке ламой Гьялва Ланампой и построен в современном виде в 1688 году Гьялце Тензином Рабджи, четвертым светским правителем Бутана. Примечательное, что на языке дзонг-кэ "танго" означает "лошадиная голова". Монастырь назван в честь Хаягривы, индийского божества с лошадиной головой, основного почитаемого здесь божества.

Именно в этом священном месте отдыхает сейчас светская львица Собчак в компании бродячих собак. "В шаге от Нирваны и в двух от монастыря, – похвасталась Ксения. – Бутан оказался той Азией, о которой мечтает брезгливый европеец. Чистая, ухоженная, даже бродячие собаки как будто отмыты шампунем. Что уж говорить о людях?:)"

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 29 2017 в 3:45 PDT

По словам телеведущей, в этой стране много привлекательных людей. "На улицах женщины и дети, монахи и рабочие представляют собой такую красивую толпу, как будто ты не в настоящем Городе с живыми людьми, а попал на съемки нового масштабного Вырыпаевского фильма про Тибет с дорогой массовкой... здесь тихо, чисто, и как-то блаженно, – отметила в очередной путевой заметке Собчак. – И как говорит одна моя знакомая, Бутан прошел усиленную дженирефикацию😉😂".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 29 2017 в 3:26 PDT

Подписчики Ксении не оценили ее просветительскую деятельность и принялись ругать за то, что уже который месяц подряд молодая мать катается по всему миру и разгуливает в самых неожиданных местах, в то время как ее наследник оставлен на нянь и членов семьи.

"Где ее ребенок, с кем😶", "Сколько ж можно гулять?! Так и не заметите, как сын вас по росту догонит и диплом получит", "Пока восемнадцатая няня нянчит ребенка😂😂😂", "Господи, столько ждать ребенка и везде валяться, только бы не любить свое чадо, чтобы боли не было. Бедные богатые, их не любили и они не любят. Путешествуйте дальше. Мир большой", – негодуют неравнодушные.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 28 2017 в 5:13 PDT

Другие пользователи Сети выразили Собчак свое фи из-за того, что она не побрезговала лечь на сырую землю рядом с бродячим псом и припугнули ее тем, что у него могут быть блохи.

Отметим, что всего-то несколько дней назад Ксения приятно проводила время на Каннском кинофестивале в компании супермодели Ирины Шейк. Совместное фото с манекенщицей Ксения разместила в Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 25 2017 в 12:03 PDT

Причем Собчак дала понять, что не питает никаких иллюзий в противостоянии с красотой Шейк. "Фото с супермоделью -обязательная номинация #Amfar Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:((( Обидно,конечно,но жизнь в принципе несправедлива:)))" – написала с иронией Ксения, сопроводив запись хэштегом "унижение красотой".