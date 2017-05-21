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Собчак показала пятую точку недоброжелателям

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией, на которой предстала без макияжа, а затем снимком с необычного ракурса из сауны. Она подчеркнула, что любит себя такой, какая она есть.
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Ксения Собчак поделилась фотографией с отдыха. "Забыла уже это первое ощущение питерской девушки "на Рублевке" :"Что? Это и есть ваш унылый московский загород? А где вода,где море? Где песчаная гряда? " Вот что уникально под Питером,так это Репино,Финский залив и Озера,озера,озера!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок светская львица.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Впрочем, подписчики Ксении Собчак свое внимание сосредоточили не на обсуждении преимуществ отдыха в разных уголках России. Им в глаза бросилось то, что ведущая снялась без макияжа. Кто-то похвалил звезду за смелость и отметил, что и без помощи последних достижений искусства визажа она выглядит прекрасно. Другие не были столь доброжелательно настроены и обрушились на девушку с критикой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Известно, что даже если на сотню комплиментов придется только один разгромный отзыв, то именно он привлечет к себе большее внимание. Это оказалось верным и для Ксении Собчак, которая спустя пару часов после первого снимка выложила второй, под которым дала бой критикам. Пикантности сообщению придал ракурс, в котором была снята девушка.

"Выставила себя без макияжа и понеслось *** по трубам красавиц инстаграма🙈🙈. Чтобы поток был неиссякаем,признаюсь: Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам,.", – обрушилась на любителей искать изъяны в чужой внешности Ксения Собчак. Она призналась, что ее внешность никогда не помогала ей добиваться своего, хотя и помехой ее назвать было нельзя.

"Сексуальная привлекательность-это про энергию,а не размер губ". – вынесла свой вердикт ведущая. Не оставила она без внимания и многочисленные снимки пышногубых красоток с томными взглядами и вызывающими позами, которые в последнее время стали для Instagram обыденностью. "Помогите мне почувствовать себя уверенно!"-кричат мне эти фото и позы:) Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри😉", – посоветовала Ксения Собчак.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2017, 18:01
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