Солнцев припомнил Собчак ее поведение на "Доме-2"

Один из самых ярких участников за всю историю "Дома-2" Рустам Солнцев стоял у истоков шоу. Он еще помнит те дни, когда светская львица и эксперт моды Ксения Собчак была ведущей проекта.

Солнцев уже давно покинул стены телестройки любви и ездит по стране с концертами и конферансом. У шоумена есть масса поклонников в Сети и, что очень важно, хорошие друзья.

Дружелюбный Рустам (несмотря на острый язык) сумел сохранить теплые отношения с другими яркими звездами "Дома-2".

"Дааа, со всеми своими дружу, со Степой, Генкой, Боней", – перечислил артист. Также в список его приятелей входят бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин и Ольга Бузова. Чуть хуже обстоят дела с моделью и телеведущей Аленой Водонаевой.

"Она что-то сошла с ума. Променяла нас всех на платья и вообще уж больно она какая-то лайкозависимая. Это уже стало напоминать мне выжженное поле. Кайфа нет", – жестко прошелся по бывшей подружке Солнцев.

Помнит Рустам и те времена, когда хозяйкой лобного места была Ксения Собчак, денно и нощно трудившаяся ведущей "Дома-2". Его отношения с блондинкой складывались хорошо.



"Она меня уважала и не преминула об этом несколько раз сказать, – похвастался Солнцев. – Мы несколько похожи, и поэтому она всегда меня немного сторонилась. Со слабыми людьми ей было легко конфликтовать, а про меня она сказала: "Я бы не рискнула с Рустамом спорить".

Зато сейчас одна из ведущих телепроекта шоумена категорически не устраивает. "На "Дом-2" точно ходить уже не стоит, это уже не вариант. Как говорится, "уже не тот". Тут давеча прочел, что Катя Жужа стала ведущей на проекте. Господа, вы шутите? Какая Жужа? Где Жужа, там и жижа", – не скрывает своего негодования темпераментный брюнет.

Солнцев объяснил свое неприятие новых звезд телестройки. "Теперь эти мальчики-девочки придут на проект и уже через две недели пишут себе в статусе: "Веду мероприятия". А потрудиться? Тоже мне, знаменитости. Максимум, что может дать "Дом 2" – 200 тысяч подписчиков в Instagram, – констатировал Рустам. – Я все сам придумывал, помню, как Бузова меня застрелить была готова. А нынешние очень от редакторов зависят, это плохо".

Жигулёвск лучший,следующий Тольятти! Уже еду к вам .. Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Апр 8 2017 в 2:43 PDT

Примечательно, что симпатичный, обаятельный брюнет так и не построил до сих пор свою любовь и детей не завел. "Я уже был женат, больше не хочу", – отмахнулся Рустам, добавив, что ничего не имеет против сына.

Мы.. Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Апр 8 2017 в 10:57 PDT

Однако радоваться за других участников "Дома-2" Солнцев умеет. Например, считается, что личная жизнь удалась у Дарьи Пынзарь. Долгое время была счастлива в браке и Евгения Феофилактова.

"Вот конкретно у этих девчонок жизнь удалась. Они сильные были и с меня пример брали. Прям шли за моим плечом и знали, как этот кусок хлеба дается. Они обучились, у них был хороший учитель, да", – цитирует скромнягу сайт ЦДИ.