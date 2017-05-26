Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки Ирина Шейк и Ксения Собчак встретились на Каннском кинофестивале. Причем красота первой побила привлекательность второй, в чем призналась сама Ксения.

Накануне, 25 мая, на французском Лазурном берегу прошел традиционный благотворительный гала-ужин amfAR, прошедший в рамках Каннского фестиваля и являющийся одним из самых значимых светских мероприятий киносмотра. Все собранные на мероприятии средства пойдут в фонд борьбы со СПИДом.

Разумеется, на столь престижной и важной благотворительной вечеринке отметилось множество знаменитостей мирового уровня. Так, перед журналистами и многочисленными фотографами отметились актриса Ева Лонгория, модели Белла Хадид, Лара Стоун, Даутцен Крез и многие другие.

Не обошлось и без представительниц России. К примеру, модель Ирина Шейк во всех смыслах блистала в ярком сексуальном наряде в пол, дополнив образ убранными в пучок волосами. А Даша Жукова предстала в нежном образе, который ей создало белое платье по щиколотку на чехле и с кружевом.

Особенно эффектно смотрелись Ирина Шейк и телеведущая Ксения Собчак. Последняя вышла в свет в черном открытом платье с асимметричной кокеткой. Завершали образ распущенные волосы и фантазийное колье. Совместное фото с моделью Ксения разместила на своей страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 25 2017 в 12:03 PDT

Причем Собчак дала понять, что не питает никаких иллюзий в противостоянии с красотой Шейк. "Фото с супермоделью -обязательная номинация #Amfar Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:((( Обидно,конечно,но жизнь в принципе несправедлива:)))" – написала с иронией Ксения, сопроводив запись хэштегом "унижение красотой".

Отметим, что фанаты оказались беспощадны к Ксении Собчак. "Да, это унижение...", "Ох правда разница конечно ...катастрофическая! За смелость сто баллов", "С волосами Ксюша, беда", "Ксения, неудачное фото! Что с волосами на голове у вас??? А взгляд!?", "Такое чувство, что кто то забыл помыть голову😂😂😂", "Ксения, тут у Вас ракурс неудачный, всё в пользу куклы Шейк", – прокомментировали снимок подписчики.