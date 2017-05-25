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Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной

Андрей Малахов и Диана Шурыгина. Фото: 1tv.ru
Блогер Милена Чижова распространила в Сети информацию о том, что история с Дианой Шурыгиной сфабрикована. Девушка утверждает, что программа построена на сценарии.
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Dni.ru связались с общественным деятелем Павлом Пятницким, который не раз приходил на программу с участием Дианы Шурыгиной, и попросили прокомментировать столь серьезное заявление. "Есть уголовное дело. Семенов сидит в колонии. Какой же это вымысел? Я много лет хожу на программу "Путь говорят" и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все эти истории имеют место быть", – ответил Павел.

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Мужчина также рассказал, что вместе с другими приглашенными экспертами помогает участникам программ. "Облили девочку кислотой, я позвонил адвокату, попросил его вмешаться, человек теперь занимается этим вопросом. Никаких постановок нет", – сообщил Пятницкий. По словам общественного деятеля, Шурыгина не вымысел, а Сергей Семенов действительно сидит в колонии. "Те, кто распространяет подобные сведения в интернете, просто выражают свое предположение и хотят выдать его за истину. А я вам говорю, что истиной они не являются".

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555)

Напомним, в конце января вышел выпуск программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. Несовершеннолетняя девушка утверждает, что стала жертвой изнасилования и обвинила в содеянном Сергея Семенова. Молодого человека приговорили к восьми годам заключения в колонии, но после выпуска программы, приговор смягчили до трех лет.  

Автор: Василиса Моргунова25 мая 2017, 17:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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