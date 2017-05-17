Изнасилованная Шурыгина показала своего малыша

Джамала жестко ответила на извинения Меладзе Жена застала Малахова спящим с Бузовой Шепелеву запретили покидать Россию Дом-2 Максакова уличила дочь во вранье

Выбор читателей

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
партнеры
Среда 17 мая
Лента новостей
17:46
Новгородским бизнесменам включили зеленый свет
17:42
Жуткий пчелиный рой парализовал движение в Лондоне (видео)
17:28
На Украине назвали безумную причину запрета "Яндекс.Пробок"
17:13
Правила идеального резюме
17:12
"Маша и медведь" портят "американскую жизнь" в Грузии
17:12
В Москве поймали угонщиков экскаватора
16:48
Министром обороны Франции стала женщина
16:42
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
16:37
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
16:27
Самые опасные страны для здоровья туристов
16:14
Первый канал научил экономных россиян питаться на помойках
16:02
Самый большой в мире кот набрал 14 кг на сырой кенгурятине
15:56
Во Владивостоке умер российский дипломат
15:45
Самые знаменитые гей-пары
15:30
В Сеть просочилось фото нового УАЗ "Профи"
15:23
Володин заявил о нарушении прав человека на Украине
15:17
Актер Видов 20 лет болел раком
15:02
Многодетным московским семьям помогут при реновации
15:01
Ведущий в прямом эфире случайно схватил даму за грудь (видео)
14:46
Диабет обусловили генетикой
14:44
В Москве на день закроют четыре станции метро
14:42
В Таиланде активно очищают Сеть от полуобнаженных фото короля
14:39
Москалькова призвала соблюдать права граждан при реновации
14:37
Контуженный депутат призвал бить и убивать за георгиевскую ленту
14:21
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
14:21
Мажоры натерли щенком автомобиль (видео)
14:20
Подружка Ассанжа вышла из тюрьмы
14:12
Светка-депутат в бикини шокировала Сеть
13:46
Кремль обвинил Порошенко в оголтелом русофобстве
13:45
Станцию метро "Спортивная" закрыли по требованию полиции
13:39
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
13:37
Российские IT-компании отвергли обвинения в хакерской атаке на сайт Порошенко
13:35
Двадцать концертов фестиваля "Классика в Кусково" пройдут в музее-усадьбе
13:26
Алеся Кафельникова стремительно полнеет
13:26
Праймериз "ЕР" помогают решить проблемы в регионах
13:23
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
13:21
Японская принцесса ради жениха ушла из семьи
13:04
Ведущий "Модного приговора" в восторге от грязной провокации в Третьяковке
13:03
Москвичи одобрили снос пятиэтажек
13:00
Собаки оказались способны разговаривать с людьми
12:51
Взволнованный Кирилл написал письмо Порошенко
12:47
Максакова уличила дочь во вранье
12:38
На Москву надвигается новый шторм
12:30
Потерявший брата Солнцев сообщил подробности трагедии
12:30
Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде
12:28
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
12:19
Роскошную Лопыреву в кружевном белье сравнили с Монро
12:07
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
12:06
Сын рассказал об избиении Валентины Леонтьевой
12:03
В российских фильмах запретят показывать алкоголь
11:56
Учеными Хопкинса раскрыта загадка марсианских дождей
11:52
Знаменитого спортсмена расстреляли на юге России
11:50
Под Москвой по тревоге подняли С-400
11:36
Украина внезапно испугалась воевать против Донбасса
11:28
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка
11:27
Под Пензой рухнул самолет
11:24
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)
11:17
Москвичка нашла мумию сестры-близнеца
11:09
Лишний вес приводит к болезни зубов
11:07
Модель Playboy сядет в тюрьму за фото голой старушки
11:05
Киевским отелям не удалось заработать на "Евровидении"
10:58
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
10:55
Россиян предупредили об уменьшении пенсий
10:43
Московский НПЗ заработал после нештатной ситуации
10:39
Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы
10:31
Запад поддержал диктаторские замашки Порошенко
10:22
Парковку в Гонконге купили за три миллиарда долларов
10:20
Джамала жестко ответила на извинения Константина Меладзе
10:17
В Москве скончался прославленный космонавт
10:15
Ученые "лишили" полных людей здоровья
10:06
В метро Москвы появится настольный футбол
09:50
Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой
09:42
Женщина нашла "голые" снимки своих детей в Сети
09:39
Кто будет управлять Францией вместо Макрона
09:37
В московских аэропортах отменено около 20 рейсов
09:24
Двухнедельный отказ от спорта грозит смертью
09:19
Дайнеко о муже: Мы больше времени провели порознь, чем вместе
09:06
Когда Луганск вернется в состав Украины
09:04
На МКАД иномарка задавила охранника торгового центра
08:46
У безработного москвича угнали Mercedes за 4 миллиона
08:44
В ЗАГСах Москвы запретили живую музыку
08:19
Вскрылось темное прошлое мужа Марии Максаковой
08:16
В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа
08:11
Шепелеву запретили покидать Россию
07:50
Ридли Скотт заставил корчиться от омерзения
07:48
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух пешеходов
01:38
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
21:56
По делу о взрыве в доме в Волгограде прошли первые задержания
21:52
Путин разрешил ФСБ изымать участки земли
21:40
Хакеры угрожают "слить" данные ракетных программ
21:32
Самойлова прошлась по голозадому "Евровидению"
21:10
Назначен новый посол Евросоюза в России
21:02
Самые бесполезные лекарства
20:58
В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми
20:30
Названа самая пьющая в мире страна
20:16
У дочери Даны Борисовой скоро появится брат или сестра
20:11
Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
19:59
Захарова пропесочила Киев за демарш с георгиевскими лентами
19:41
Рыдающая Борисова сообщила о своей страшной болезни
19:29
В Москве из жилого дома стащили мусоропровод
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Беременность изуродовала Марину Анисину
Шепелеву запретили покидать Россию
Самые бесполезные лекарства
Шоу-бизнес

Изнасилованная Шурыгина показала своего малыша

Диана Шурыгина. Фото: vk.com
Диана Шурыгина рассказала о прибавлении в семействе. Жительница Ульяновска, прославившаяся благодаря двойному изнасилованию, показала своего малыша.
прочитано 3988 раз

Диана Шурыгина продолжает наращивать популярность. На сей раз 17-летняя брюнетка предпочла пиариться на такой беспроигрышной теме как... котики. Девушка, которая стала известна благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", опубликовала на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" фотографию, на которой запечатлела котенка. "Доброе утро. Знакомьтесь Ева. Она еще совсем малыш. Разбудила меня в 5 утра сегодня", – сообщила Шурыгина.

ПО ТЕМЕ

Шурыгина сделала печальное заявление из психбольницы

Мама Шурыгиной вся на нервах из-за свадьбы

Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной

 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Неизвестно, как многочисленные подписчики отнеслись к новому питомцу в семье Дианы, поскольку девушка отключила возможность комментирования своих публикаций в сети. Однако судя по тому, что фотографию лайкнули три с лишним тысячи человек, киска Шурыгиной им очень понравилась.

Отметим, что недавно Диана вернулась в родной Ульяновск после всех пережитых злоключений, которые выпали на ее долю. Напомним, не выдержав груза шумихи, в основном, состоящей из оскорблений и критики, Шурыгина попала в психиатрическую клинику. Пробыв там несколько недель, девушка выписалась оттуда. Однако на нее свалилось новое несчастье. 

Фото: vk.com

Она может остаться на второй год в своем колледже. Из-за съемок в шоу "Пусть говорят" и лечения в психбольнице Диана прогуляла слишком много занятий. "Диана отсутствовала почти весь семестр, не знаю уж – по уважительной причине или как… Она не была на занятиях с февраля. Слышал, что уехала в Москву, чем-то там занималась", – заявил директор учебного заведения.

Как писали Dni.Ru, 17-летняя Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Вся соль этой ситуации в том, что большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.

Автор: Наталья Аряева17 мая 2017, 15:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

567

комментарии

Политика

Путин поразился тупости критиков Трампа
Кремль обвинил Порошенко в оголтелом русофобстве
Запад поддержал диктаторские замашки Порошенко
Собянин пожаловался на свою работу

Шоу-бизнес

Рюкзак сына Рудковской и Плющенко стоит как машина
У Лизы Боярской разглядели округлившийся живот
Звезда "Дома-2" учит девочек охотиться за богачами
50-летняя Холли Берри обнажила идеальное тело

Проишествия

Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка
В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми
Убийца из МИДа крутил роман со своей жертвой
Подросток умер после трех напитков с кофеином

Lifestyle

Актер Видов 20 лет болел раком
Ведущий "Модного приговора" в восторге от грязной провокации в Третьяковке
В российских фильмах запретят показывать алкоголь
Ридли Скотт заставил корчиться от омерзения
Шоу-бизнес

Жена застала Малахова спящим с Бузовой

Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись
Шоу-бизнес

Партнер пожалел об измене Навке с Семенович

Анна оказалась совсем не так хороша, как Татьяна
Шоу-бизнес

Женатого Виторгана засняли в обнимку с известной актрисой

Актер трепетно прижал коллегу к своей широкой груди
Экономика

Первый канал научил экономных россиян питаться на помойках

В утренней программе рассказали о молодой паре фриганов

Гороскоп

Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона
Как погода влияет на представителей знаков зодиака
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым

Фоторепортажи

Самые знаменитые гей-пары
Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы
Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
Сотни детей стали участниками необычного парада

Спорт

Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)
Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
Известный хоккеист признался в неприязни к России

Регионы

Неожиданный поворот в деле о взрыве дома в Волгограде
Получивший отказ грабитель покончил с собой в Сбербанке
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru