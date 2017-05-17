Изнасилованная Шурыгина показала своего малыша

Диана Шурыгина рассказала о прибавлении в семействе. Жительница Ульяновска, прославившаяся благодаря двойному изнасилованию, показала своего малыша.

Диана Шурыгина продолжает наращивать популярность. На сей раз 17-летняя брюнетка предпочла пиариться на такой беспроигрышной теме как... котики. Девушка, которая стала известна благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", опубликовала на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" фотографию, на которой запечатлела котенка. "Доброе утро. Знакомьтесь Ева. Она еще совсем малыш. Разбудила меня в 5 утра сегодня", – сообщила Шурыгина.

Неизвестно, как многочисленные подписчики отнеслись к новому питомцу в семье Дианы, поскольку девушка отключила возможность комментирования своих публикаций в сети. Однако судя по тому, что фотографию лайкнули три с лишним тысячи человек, киска Шурыгиной им очень понравилась.

Отметим, что недавно Диана вернулась в родной Ульяновск после всех пережитых злоключений, которые выпали на ее долю. Напомним, не выдержав груза шумихи, в основном, состоящей из оскорблений и критики, Шурыгина попала в психиатрическую клинику. Пробыв там несколько недель, девушка выписалась оттуда. Однако на нее свалилось новое несчастье.



Она может остаться на второй год в своем колледже. Из-за съемок в шоу "Пусть говорят" и лечения в психбольнице Диана прогуляла слишком много занятий. "Диана отсутствовала почти весь семестр, не знаю уж – по уважительной причине или как… Она не была на занятиях с февраля. Слышал, что уехала в Москву, чем-то там занималась", – заявил директор учебного заведения.

Как писали Dni.Ru, 17-летняя Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Вся соль этой ситуации в том, что большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.