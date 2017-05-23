Семья Шурыгиной осталась без денег и работы

Спустя полгода после того, как насильнику Дианы Шурыгиной Сергею Семенову вынесли приговор, мать девушки пожаловалась на то, что их семья продолжает страдать от унижений и издевательств. Более того, по словам Натальи Шурыгиной, их семья осталась без работы и без денег.

33-летняя мать Дианы Шурыгиной Наталья на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" оставила пространную запись-исповедь. Молодая женщина решила подвести итоги и пожаловаться на то, как с ее семьей обращаются совершенно посторонние люди. Наталья заявила, что спустя шесть месяцев после того, как насильнику ее дочери вынесли приговор и, казалось бы, история наконец закончена, семью Шурыгиных продолжают травить. "страх стал постоянным спутником нашей жизни. Нет уверенности в завтрашнем дне", – призналась Наталья.

Шурыгина обвинила в нападках сестру Сергея Семенова и прочих людей, которые не прочь урвать свой кусок от пирога популярности, предлагая помощь Диане и ее семье, но по факту ничего не делая. Наталья констатировала, что слава негативно отразилась на них, и теперь Шурыгину буквально аутсайдеры. "И вот итог наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши типа гонорары подсчитывались всеми кому не лень", – съязвила мать 17-летней Дианы.

Наталья заявила, что им страшно "лишний раз" выходить из дома. "Меня избили еще в Ульяновске. Мужа уже здесь в Москве. Дочь ограбили. Мы же боимся писать заявление на преступников. А вдруг их найдут! И травить станут еще сильнее. Нас наверняка сделают виновными", – пожаловалась Шурыгина.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Май 22 2017 в 10:00 PDT

Женщина рассказала, что после обнародования двойного изнасилования Дианы, им стали приходить сообщения других девушек, подвергшихся сексуальным домогательствам. "Какие советы им давать? Типа девочки пишите заявление и надеетесь, что вас не затравит все кому не лень. Так ?" – задала риторический вопрос Наталья.

В заключение Шурыгина отметила, что просто хочет "спокойной жизни" для своей семьи. "Мы готовы на переезд туда где нас не будут унижать и избивать. Где мы сможем работать и не бояться за жизнь наших детей. Мы просто хотим жить а не существовать!" – заявила Наталья Шурыгина.