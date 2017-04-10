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Шурыгина рассказала про свой первый раз

Диана Шурыгина. Фото: youtube.com
Печально известная Диана Шурыгина продолжает делать шоу из своего горя. Девушка стала видеоблогером. В очередном ролике, который размещен на ее канале в YouTube, Диана ответила на вопросы поклонников под хэштегом #первый раз.
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В коротком видео Шурыгина рассказывает о первой работе, первой татуировке, первой подруге, первой любви и о первом опыте. "Первая работа у меня была в 14 лет. Я работала промоутером, раздавала листовки. Это было не очень. Это было весной, было холодно. На улице я проводила два-три часа, а получала за это 200-300 рублей", – пожаловалась Диана своим поклонникам.

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Спросили у девушки и о любви. Выяснилось, что столь сильное чувство Диана впервые испытала еще в детском саду. "Со своей первой любовью я не общаюсь. Это было очень-очень давно", – сказала девушка.

Однако на вопрос, который больше всего волновал подписчиков Шурыгиной, она так и не ответила. "Я, знаю, что вам интересно узнать, как у меня было в первый раз, но я вам об этом не скажу. Это слишком личное. Девочки, первый раз – это очень ответственно, поэтому относитесь к этому серьезно", - обратилась к своим поклонникам Диана.

Напомним, девушка получила известность после того, как согласилась рассказать в эфире программы "Пусть говорят" о своем несчастье. 16-летняя Диана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобы совершил 21-летний Сергей Семенов. Молодого человека за данное преступление осудили на 8 лет колонии. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Ток-шоу вышло в эфир в январе 2017 года. Сразу после этого девушка стала жертвой нападок как в Сети, так и в реальной жизни. Сама же история расколола российское общество на два противоположных лагеря. Одни убеждены, что Сергей Семенов совершил тяжкое преступление и должен ответить по всей строгости закона. Другие считают, что во всем виновата юная Диана.

Автор: Алёна Нестерова10 апреля 2017, 18:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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