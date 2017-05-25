Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть

Неожиданный поворот принял скандал вокруг 17-летней Дианы Шурыгиной, прославившейся благодаря нескольким передачам Андрея Малахова "Пусть говорят", в которых та рассказала о том, что стала жертвой двойного изнасилования. В Сети поднялась волна гнева после появившейся информации о том, будто история с Шурыгиной выдумана от начала до конца.

Диана Шурыгина влетела в медиа-пространство словно комета. Юная брюнетка с длинными ногами и стройной фигурой покорила аудиторию благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" , где эмоционально рассказала историю двойного изнасилования, жертвой которого якобы стала.

Самое интересное, что мнение общественности радикально изменилось: пока одни жалели Диану, другие давали ей самые чудовищные эпитеты, напирая на то, что ее поведение вовсе не отражает психологию попавшей в беду девушки. Между тем после выхода передач Шурыгина завела свой влог, куда теперь регулярно публикует видео, в которых рассказывает о жизни.

По всей видимости, активность 17-летней красотки и ее популярность всерьез обеспокоили других блогеров. Они стали рассуждать о феномене Шурыгиной, а некоторые и вовсе заявили, что история с изнасилованием придумана от начала и до конца.

А сейчас Сеть и вовсе походит на растревоженный осиный улей после того, как блогер Милена Чижова на всю страну заявила, что Диана Шурыгина – "обычная девочка". "Пусть говорят" это шоу, чтобы люди просто посмотрели. И ничего более. Там все прописано. У каждого своя роль", – для начала заявила Чижова, снявшая свой влог в одной из кофеен.

Милена засняла себя в обществе подруги Наташи Трейи, которая рассказала о том, как принимала участие в записи одной из программ Малахова. Девушка поведала, что за ее спиной сидел редактор и подначивал на различные действия. "Они выводят из себя. Там не совсем сценарий, но они (редакторы. – Прим.ред.) лично мне говорили, что я должна говорить, что должна делать", – вступила в диалог Наташа.

Милена же заявила, что "в основном, истории реальные", но "все раздуто так, как нужно им". Более того, по словам одной из девушек, у Малахова есть "ухо", в которое ему постоянно подсказывают текст, что означает существование хотя бы приблизительного сценария. Кстати, и сам Андрей не скрывает, что ему подсказывают. Не раз в программе можно услышать, как он говорит: "Мне говорят, что...", "Сейчас мне сообщают, что..."

Наташа заявила, что над программой работает "куча людей": редакторов, психологов, сценаристов. Зашла речь и о Диане Шурыгиной. "Оказывается, Шурыгину никто не насиловал. Она обычная девочка. Меня она никак не прельщает, но тем не менее это выдуманная фигня", – заявила Милена. "Ты точно уверена, что выдуманная?" – уточнила у нее Наташа. "Да, уверена", – без тени сомнения заявила Чижова.

Это утверждение Милены, неизвестно на чем основанное, буквально взорвало Сеть. Зрители, посмотревшие влог, обрушились с критикой на Диану Шурыгину, Андрея Малахова и его передачу "Пусть говорят". "Про Шурыгину, вот это уже был действительно цирк какой-то", "Я давно подозревала что все эти телешоу по сценарию", "Малахов чушка", " Пусть Говорят – г***о передача﻿", "ДА, ПУСТЬ ГОВОРЯТ – ШОУ И ЦИРК", "слишком много внимания Шурыгиной", – так звучала лишь часть, причем приличная, комментариев. Пока ни сама Диана Шурыгина ни Андрей Малахов никак не прокомментировали утверждения блогера.