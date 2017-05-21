Шурыгину застукали на вечеринке за выпивкой

В Гостином Дворе в Москве 20 мая прошел благотворительный Венский Бал. Среди гостей мероприятия была замечена Диана Шурыгина.

Диана Шурыгина пришла на Венский бал в роскошном ярко-красном платье без бретелек. На ее присутствие в зале обратили внимание журналисты Life.ru. Они же отметили, что кавалеры явно не спешили заключать девушку в свои объятия и той пришлось кружиться в танце в гордом одиночестве.

На само мероприятие Шурыгина пришла вместе с оператором. Возможно она планировала сделать ролик для своего блога. Скрасить посещение бала девушка решила за кружкой пива – фотографы подловили ее за столиком, на котором стояли бокалы с пенным напитком.

Отметим, это не первый раз, когда журналисты застают девушку за потворством своим вредным привычкам. Так, ее сняли в курилке во время перерыва в съемках программы "Пусть говорят".

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка призналась, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже больше месяца. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна.