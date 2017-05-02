Шурыгина сделала печальное заявление из психбольницы

Скандально известная студентка из Ульяновска Диана Шурыгина, прославившаяся историей с изнасилованием на пьяной вечеринке, сделала заявление из психбольницы. Девушка, которая выглядит подавленной, сообщила, что уезжает домой.

Шурыгина записала видео в палате и показала своим многочисленным поклонникам место, где она обитала последние недели. Специалисты пытались вернуть в норму психическое состояние студентки, измученной чрезмерным вниманием со стороны посторонних людей.

"Всем привет! Я, как и обещала, провожу трансляцию в больнице... Сегодня меня выписывают, и я еду домой", – поделилась своими планами Диана.

Девушка выглядит бледной и расстроенной. Она призналась, что есть легкое недомогание. "Немного неважно себя чувствую. В больнице работают просто полные профессионалы, начиная от главврачей до уборщиц. Все добрые, душевные, и ты чувствуешь себя тут очень хорошо", – рассказала благодарная пациентка.

Шурыгина отметила, что ей сумели помочь. "Каждому тут подбирают определенный курс лечения, который подходит именно ему. И это очень круто! Если у вас депрессия или бессонница, то вам сюда, – прорекламировала свою больницу Диана. – Скоро я ухожу и еду домой".

К слову, буквально на днях медики наконец поставили диагноз скандально известной пациентке. Врачи зафиксировали у Шурыгиной панические атаки. Диана постоянно испытывает чувства тревоги, страха и паники. Специалисты вплотную приступили к лечению девушки.

Как утверждали репортеры, Диана должна была пробыть в психиатрической клинике около двух месяцев. Недавно Шурыгина отдохнула на выходных дома с семьей и друзьями, после чего вернулась в больницу, чтобы продолжить лечение. Однако теперь из видеообращения студентки выясняется, что в помощи медиков, судя по всему, уже нет надобности.

Напомним, Диана попала в психиатрическую лечебницу 11 апреля. За помощью к медикам обратилась ее мать Наталья, которая была обеспокоена нестабильным психическим состоянием дочери. Неравнодушные люди в интернете сразу же предположили, что скандал вокруг изнасилования, о котором девушка рассказала на всю страну, не прошел даром для нервной системы Дианы.

