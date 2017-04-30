Голую Толкалину заподозрили в преступлении
Поклонники давно заметили, что Любовь Толкалина всегда великолепно выглядит и может не бояться откровенных съемок, так как хороша с любого ракурса. Впрочем, очередной снимок актрисы превзошел самые смелые ожидания фанатов.
На фотографии Любовь Толкалина предстала абсолютно обнаженной. Ее грудь скрывало множество бус. Подписчики буквально завалили комплиментами актрису. Некоторые решили пофантазировать, где она достала такое огромное количество ярких украшений.
Кто-то счел, что ради этого Толкалина могла пойти и на преступление. "Племя ограбила?" – в шутку спросил один из поклонников. Впрочем, были и более прозаические версии. "Распродажа бусиков?" – поинтересовался другой.
Впрочем, большинство подписчиков решили не изводить себя риторическими вопросами, а просто выразили свое восхищение. "Шикарное фото", "Как же вы мне нравитесь", "Как в детстве... Трусики, бусики – и уже красавица!" – сошлись во мнении фанаты Толкалиной.
Отметим, актриса уже радовала поклонников откровенными снимками. Так, она разместила в Сети фотографию, на которой запечатлена на сцене в столь прозрачном наряде, что сама его окрестила "платье-невидимка".
Однако нашлись и злопыхатели, которые стали поучать актрису. По их мнению, негоже 39-летней матери взрослой дочери расхаживать по сцене голышом. При этом защитники артистки заметили, что Любовь – свободная и взрослая женщина, которая сама может решить, как ей одеваться.
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